Pięciornik Goldstar (Potentilla fruticosa Goldstar) to niski, gęsty krzew, który przez całe lato wygląda jak żółta kwiatowa poducha. Kwitnie obficie i długo – od czerwca do października. Jest bardzo odporny na suszę i słońce, dlatego często wybierany jest do ogrodów, w których inne rośliny szybko więdną.

Nie wymaga specjalnej opieki, dobrze znosi cięcie, a do tego świetnie komponuje się z innymi bylinami i liściastymi krzewami ozdobnymi. Można go sadzić zarówno pojedynczo, jak i w większych grupach – na przykład jako niski żywopłot lub roślinę okrywową.

Jak wygląda pięciornik Goldstar?

To niski, mocno rozgałęziony krzew dorastający zwykle do 50–70 cm wysokości i podobnej szerokości. Ma gęsty, zaokrąglony pokrój i liczne drobne liście o szarozielonym kolorze. Liście są pierzaste, lekko owłosione i dekoracyjne przez cały sezon, choć to nie one grają główną rolę.

Największą ozdobą pięciornika są jego kwiaty. Są intensywnie żółte, pojedyncze, o średnicy około 3 cm. Pokrywają cały krzew niemal nieprzerwanie od czerwca aż do października. Nawet w czasie upałów roślina kwitnie bez przerwy – i to bardzo obficie. Kwiaty przyciągają owady zapylające, więc pięciornik wspiera też bioróżnorodność w ogrodzie.

Dlaczego warto posadzić go w ogrodzie?

Goldstar to jedna z najłatwiejszych w uprawie odmian pięciornika. Jest wytrzymały, długowieczny i mało wymagający. Świetnie sprawdza się w ogrodach, gdzie ziemia bywa sucha, a słońca jest dużo. Idealnie nadaje się też dla osób, które nie mają czasu na skomplikowaną pielęgnację.

Zalety pięciornika Goldstar:

bardzo długie kwitnienie (nawet 5 miesięcy),

wysoka odporność na suszę i słońce,

brak potrzeby intensywnego nawożenia czy podlewania,

kompaktowy, ładny kształt bez potrzeby częstego cięcia,

bez potrzeby częstego cięcia, dobra mrozoodporność – nie trzeba go okrywać na zimę.

Pięciornik krzwiasty Goldstar pokrywa sie licznymi żółtymi kwiatami, fot. Adobe Stock, Liudmila

Jak i kiedy sadzić pięciornik Goldstar?

Najlepiej sadzić go wiosną (od kwietnia do czerwca) lub wczesną jesienią. Gleba nie musi być specjalna – wystarczy, że będzie lekko przepuszczalna. Roślina dobrze rośnie nawet na glebach ubogich, piaszczystych i lekko kamienistych. Nie lubi tylko ciężkiej, stale mokrej ziemi.

Miejsce powinno być słoneczne. W cieniu pięciornik słabiej kwitnie. Sadzonki sadzi się w odstępach co 60–80 cm, jeśli chcesz uzyskać zwarte nasadzenie lub niski żywopłot.

Po posadzeniu warto sadzonkę obficie podlać, a przez pierwsze tygodnie – zwłaszcza podczas upałów – lekko podlewać co kilka dni. Później podlewania wymaga już tylko w czasie długiej suszy.

Gdzie sadzić pięciornik Goldstar?

To krzew bardzo uniwersalny. Sprawdzi się niemal wszędzie, gdzie jest dużo słońca. Najlepiej wygląda:

na rabatach bylinowych i krzewiastych,

przy ścieżkach, murkach i ogrodzeniach,

na skalniakach i suchych skarpach,

w ogrodach wiejskich,

jako niski żywopłot lub roślina okrywowa.

Można go sadzić samodzielnie albo łączyć z lawendą, berberysem, kostrzewą siną, rozchodnikami czy krwawnikiem. Dobrze wygląda też przy roślinach iglastych.

Pielęgnacja pięciornika krzewiastego

Pięciornik Goldstar nie wymaga wiele. Najważniejsze to:

cięcie wiosną – można go lekko przyciąć, aby zachować ładny kształt i pobudzić do lepszego kwitnienia,

– można go lekko przyciąć, aby zachować ładny kształt i pobudzić do lepszego kwitnienia, nawożenie – wystarczy raz wiosną podsypać kompostem lub nawozem wieloskładnikowym,

– wystarczy raz wiosną podsypać kompostem lub nawozem wieloskładnikowym, podlewanie – głównie w pierwszym roku po posadzeniu lub w czasie długiej suszy.

Krzew nie choruje, nie jest atakowany przez szkodniki i dobrze zimuje nawet bez okrycia. To roślina idealna do ogrodów bezobsługowych.

