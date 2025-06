Mimo egzotycznego wyglądu dereń kousa świetnie radzi sobie w polskim klimacie i nie sprawia większych problemów w pielęgnacji. Jest odporny na mróz i bardzo łatwy w uprawie. Świetnie sprawdzi się nawet u początkujących ogrodników. Choć należy do grupy krzewów, może osiągnąć imponujące rozmiary, które raczej kojarzą się z drzewem.

Jak wygląda dereń kousa?

Dereń zachwyca swoim wyglądem przez cały sezon, nie tylko w czasie kwitnienia. Późną wiosną, najczęściej w maju lub czerwcu, jego gałęzie obsypują się setkami białych kwiatów (a właściwie przykwiatków) przypominających gwiazdki. Otaczają one drobne, niepozorne kwiaty, tworząc efektowną i bardzo dekoracyjną koronę.

W zależności od odmiany przykwiatki te mogą mieć też lekko różowy odcień. Latem roślina przechodzi w krótki spoczynek, ale jesienią jej liście przebarwiają się wtedy na głębokie odcienie czerwieni, pomarańczu i purpury. W tym samym czasie dojrzewają też kuliste, czerwone owoce, które przypominają truskawki lub liczi.

Owoce derenia są jadalne i mają słodko-mączysty smak, szczególnie dobre po pełnym dojrzeniu lub lekkim przemarznięciu. Sam krzew rośnie powoli - osiąga zazwyczaj 3-5 metrów wysokości i tworzy szeroką, parasolowatą koronę. Niektóre egzemplarze mogą osiągnąć nawet 7 metrów.

Dereń kousa może mieć nawet 7 metrów wysokości, fot. Adobe Stock, JAG IMAGES

Uprawa derenia kousa

Ten wieloletni krzew ozdobny jest stosunkowo łatwy w uprawie, ale nie zupełnie "bezobsługowy". Najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym lub lekko zacienionym. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna, lekko kwaśna i umiarkowanie wilgotna. Unikaj jednak miejsc podmokłych oraz gleb bardzo wapiennych.

Idealny moment na sadzenie derenia to wiosna lub wczesna jesień. Młode rośliny warto podlewać regularnie, dopóki dobrze się nie ukorzenią. Dorosłe egzemplarze są dość odporne na suszę, więc można zostawić je same sobie.

Wiosną możesz zastosować nawóz do roślin kwitnących lub kompost. Ściółkowanie korą ogrodową pomoże utrzymać wilgoć w glebie i ograniczyć wzrost chwastów. Dereń kousa nie wymaga co prawda regularnego cięcia, bo rozrasta się na rozmiar drzewa, ale wczesną wiosną możesz usunąć suche lub przemarznięte gałęzie. Starsze egzemplarze warto delikatnie prześwietlać, by utrzymać ich naturalny, rozłożysty kształt.

Kiedy zbierać owoce derenia?

Owoce derenia kousa dojrzewają od końca sierpnia do października, w zależności od warunków pogodowych i stanowiska, na którym rośnie krzew. Gotowe do zbioru będą miały intensywnie czerwony lub pomarańczowoczerwony kolor i będą lekko miękkie w dotyku. Często zaczynają też samoistnie opadać - to pewny znak, że są już w pełni dojrzałe

W tym momencie ich smak jest najsłodszy (przypomina połączenie mango, dyni i truskawek), a miąższ ma lekko mączną konsystencję. Jeśli chcesz zjeść owoce na surowo, warto poczekać, aż zmiękną, lub zebrać je chwilę wcześniej i pozwolić im dojrzeć w temperaturze pokojowej.

Czytaj także: