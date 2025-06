Ten krzew dekoruje ogród różowymi trąbkami i jest łatwy w uprawie. Urośnie w każdym ogrodzie

Leptodermis oblonga to uroczy, ale ciągle mało znany krzew ozdobny, który warto "zaprosić" do swojego ogrodu. Przez większą część sezonu obsypuje się drobnymi, różowymi kwiatami, a do tego jest bardzo łatwy w uprawie. Świetnie sprawdzi się zarówno w gruncie, jak i w donicy na tarasie czy balkonie.