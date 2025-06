Kwiaty do donic, których prawie nie trzeba podlewać, powinny mieć wyjątkowe cechy. Dobrze jeżeli mają zdolność magazynowania wody, np. w grubych mięsistych liściach, jak sukulenty, albo rozbudowanych korzeniach. Zwykle też nie mają zbyt dużych wymagań glebowych (radzą sobie w ubogiej ziemi, między kamieniami czy w piasku). Rzadszego podlewania potrzebują rośliny, których liście są pokryte specjalnym woskiem chroniącym przed wyparowaniem wody. A także te odporne na słońce i upały.

Najlepsze warunki dla roślin w donicach odpornych na suszę

W przypadku sucholubnych kwiatów ważne jest, żeby donice posiadały otwory. Wtedy nadmiar wody może swobodnie wypływać. Ziemia powinna być lekka i przepuszczalna, aby nie dochodziło do zastoju wilgoci. W przeciwnym razie korzenie zgniją i roślina się zmarnuje. Dla tych roślin idealne będą stanowiska od strony południowej lub zachodniej. Dotrze do nich dzięki temu więcej słońca, którego potrzebują do wzrastania i pełnego kwitnienia.

Oto 5 wybranych przez nas kwiatów odpornych na suszę, które można posadzić w donicach i nie myśleć codziennie o ich podlewaniu.

Gazania

Gazania jest bardzo odporną na niedobór wody byliną. Wymaga podlewania wyłącznie w okresach długotrwałej suszy. Ten kwiat z rodziny astrowatych pochodzi z Afryki, nadaje się do ogrodów i na skalniaki. Na balkonie najlepiej posadzić ją w miejscu osłoniętym od wiatru oraz dobrze nasłonecznionym.

Gazania może rosnąć w donicach i gruncie, nie wymaga częstego podlewania, fot. Getty Images, Dmitry Potashkin

Rozchodnik

Rozchodniki to łatwa w uprawie roślina należąca do sukulentów, potrafi magazynować wodę i przetrwać długi czas suszy. Jest odporna na prażące słońce i dobrze rośnie w ubogiej glebie. Do tego rozchodniki uroczo wyglądają - długo kwitną, wydając różowe, białe lub żółte kwiaty przyciągające motyle. W donicach na tarasie i na balkonie można sadzić różne odmiany rozchodników np. rozchodnik okazały, ościsty, kamczacki lub biały.

Rozchodniki są wybitnie odporne i można je sadzić w donicach, fot. Getty Images, Ihor Batishchev

Lantana

Lantana to nietypowa i przepięknie kwitnąca roślina na balkon. Wydaje kwiaty od wiosny do jesieni, a mimo to ma niskie wymagania i jest łatwa w uprawie. Kwiatostany mają różne barwy i sporą średnicę, do 8 cm. Lantana świetnie radzi sobie w miejscach słonecznych, ciepłych i osłoniętych od wiatru. Nie wymaga częstego podlewania, dlatego jest szczególnie polecana osobom, które zapominają o tej czynności. To stosunkowo mało znany krzew w naszym kraju, ale wart uwagi.

Lantana jest odporna na suszę i nie wymaga częstego podlewania, fot. Getty Images, ClaraNila

Portulaka wielkokwiatowa

Portulaka wielkokwiatowa jest to jednoroczna odporna na suszę roślina ozdobna pochodząca z Ameryki Południowej. Jest sukulentem. Kwitnie przez kilka miesięcy w roku, pokrywając się wielobarwnymi kwiatami o soczystych kolorach. Można sadzić kwiat w donicach, skrzyniach i do gruntu. Będzie ozdobą każdego balkonu, tarasu, a także skalniaków i rabat.

Portulaka magazynuje w grubych liściach wodę, fot. Getty Images, 153photostudio

Kalanchoe

Kalanchoe, czyli żyworódka, jest to roślina pochodząca z Ameryki Południowej, którą można uprawiać na balkonach i tarasach, a także w ogrodach. Kwitnie przez kilka miesięcy: od czerwca do jesieni. Wydaje okrągłe duże kwiaty o różnych kolorach: białe, pomarańczowe, czerwone, żółte i różowe. Ten sukulent preferuje miejsca dobrze nasłonecznione, dlatego sprawdzi się na tarasy i balkony południowe i zachodnio-południowe. Nie trzeba jej podlewać regularnie, a tylko w okresie długotrwałej suszy.

Kalanchoe jest sukulentem kwitnącym kilka tygodni, podlewaj tylko, gdy ziemia jest bardzo sucha, fot. Getty Images, barmalini

