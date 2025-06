Chcesz, by balkon lub ogród zakwitł w stylu retro, ale bez zbędnego zachodu z twojej strony? Posadź wielosił jezoński – roślinę, która jest odporna i ozdobna. Jej delikatne, dzwonkowate kwiaty w odcieniach błękitu i fioletu rozjaśnią przestrzeń, a kępa jej pierzastych liści doda uroku nawet wymagającym rabatom. Wystarczy znaleźć dla niej odpowiednie miejsce.

Wielosił jezoński – jak wygląda?

Wielosił jezoński (Polemonium caeruleum) to bylina, która świetnie radzi sobie w naszym klimacie. Można ją spotkać na naturalnych, wilgotnych łąkach również w Polsce. Dorasta zwykle do 40–80 cm wysokości i już z daleka przyciąga wzrok piękną, zwartą kępą jasnozielonych, pierzastych liści. Jednak prawdziwą ozdobą tej rośliny są jej subtelne, dzwonkowate kwiaty, zebrane w luźne wiechy. Najczęściej mają odcienie błękitu i fioletu, ale zdarzają się też odmiany w kolorze białym czy różowym.

Kwitnienie zaczyna się zazwyczaj w czerwcu i trwa przez lipiec, a przy sprzyjającej pogodzie także dłużej, nawet do początku sierpnia. Wielosił ma lekką, naturalną „sylwetkę” i bardzo dobrze wpisuje się w ogrody utrzymane w stylu wiejskim, na rabatach z bylinami czy jako uzupełnienie łąk kwietnych. Sprawdzi się też w dużych donicach na balkonie albo przy altanie.

Gdzie najlepiej posadzić wielosił?

Wielosił lubi miejsca słoneczne lub lekko zacienione, ale nie lubi ostrego, południowego słońca. Dobrze czuje się tam, gdzie rano lub po południu dociera łagodne światło, a jednocześnie jest osłonięty przed wiatrem i skwarem. Idealnie sprawdzi się przy wschodniej lub zachodniej ścianie domu, w półcienistym zakątku ogrodu albo na balkonie, który nie praży się w pełnym słońcu.

Podłoże powinno być lekko wilgotne, próchniczne i dobrze przepuszczalne, najlepiej o neutralnym lub lekko kwaśnym pH. Warto zadbać o to, żeby ziemia nie przesychała całkowicie, bo to może osłabić wzrost i zmniejszyć intensywność kwitnienia. W przypadku uprawy w donicach trzeba pamiętać o odpowiednim drenażu i wybrać pojemnik na tyle duży, by system korzeniowy mógł swobodnie się rozwijać.

W odpowiednim miejscu wielosił obficie zakwitnie, fot. Adobe Stock, Golden Shark

Pielęgnacja wielosiłu

Choć wielosił nie jest wymagający, odrobina troski sprawi, że będzie piękny przez całe lato. Przede wszystkim trzeba zadbać o regularne podlewanie. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, zwłaszcza w upały. Latem może to oznaczać konieczność codziennego podlewania wielosiłu umieszczonego w doniczce.

Roślina dobrze reaguje na umiarkowane nawożenie. Najlepiej stosować kompost lub nawozy przeznaczone do bylin kwitnących. Trzeba jednak uważać, żeby nie przesadzić z azotem – zbyt duża dawka może sprawić, że roślina wypuści mnóstwo liści, ale słabiej zakwitnie.

Po przekwitnięciu warto przyciąć kwiatostany – nie tylko poprawi to wygląd rośliny, ale może również pobudzić ją do ponownego kwitnienia. Jesienią albo wczesną wiosną dobrze jest oczyścić kępę z suchych liści i pędów, aby roślina mogła zdrowo wystartować w nowym sezonie.

Wielosił to bylina zimująca w gruncie, jest w pełni odporny na mróz, i nie trzeba go okrywać na zimę. Wyjątkiem są rośliny rosnące w donicach. W ich przypadku dobrze jest zabezpieczyć pojemnik przed przemarzaniem, np. owijając go agrowłókniną albo jutowym workiem.

