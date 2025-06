Oleandry kojarzą się z wakacyjnym klimatem Chorwacji, Grecji czy Włoch. Jego intensywnie różowe, białe lub czerwone kwiaty pojawiają się już wczesnym latem i mogą utrzymywać się aż do jesieni. W polskich warunkach oleander uprawiany jest zazwyczaj w donicach, z uwagi na to, że nie są mrozoodporne.

Niemniej jednak to wciąż jeden z najchętniej wybieranych krzewów do słonecznych balkonów, tarasów i oranżerii, a termin jego sadzenia właśnie zaczyna nam mijać.

Kiedy sadzić oleandry?

Oleander należy sadzić w donicach (lub przesadzać) w drugiej połowie maja, najlepiej tuż po tzw. Zimnej Zośce, gdy minie ryzyko nocnych przymrozków. To idealny czas, by roślina mogła się zaaklimatyzować, wypuścić nowe pędy i przygotować do sezonu kwitnienia. Posadzony zbyt późno może nie zdążyć się w pełni rozwinąć, co odbije się na ilości kwiatów.

To roślina ciepło- i światłolubna. Potrzebuje wielu godzin słońca dziennie, by prawidłowo się rozwijać. Posadzenie go do końca maja pozwala wykorzystać maksimum letniego światła i ciepła. Wcześnie posadzony krzew kwitnie bujniej i dłużej, a jego liście są intensywnie zielone i odporne na choroby.

Oleandry potrafią kwitnąć od czerwca aż do końca października, fot. Adobe Stock, nyantobi_ecchan

Jak i gdzie sadzić oleander?

Oleander uwielbia słońce, a więc powinien stać w miejscu nasłonecznionym przez większość dnia, najlepiej też osłoniętym od silnych wiatrów. Idealnie sprawdzi się południowy balkon, taras lub patio. W cieniu kwitnienie będzie mocno ograniczone, a roślina stanie się bardziej podatna na choroby grzybowe.

Podłoże powinno być żyzne, dobrze przepuszczalne i lekko zasadowe. Najlepiej sprawdzi się mieszanka ziemi uniwersalnej z dodatkiem piasku lub perlitu. Na dnie donicy warto umieścić warstwę drenażu (np. keramzyt), by zapobiec zastojom wody. Oleander nie lubi nadmiaru wilgoci - to może prowadzić do gnicia korzeni.

W czasie upałów warto podlewać go codziennie, unikając zalewania liści. Dodatkowo co 7-10 dni warto stosować nawóz do roślin kwitnących. To pobudzi obfite kwitnienie i zapewni intensywne barwy kwiatów. Warto też regularnie przycinać oleandry, usuwając stare kwiatostany, aby roślina mogła stale wypuszczać nowe kwiaty.

Posadzony na czas oleander zakwitnie już w czerwcu i będzie ozdobą aż do jesieni. Zanim temperatura spadnie poniżej 5 stopni, trzeba przenieść donicę do jasnego, chłodnego pomieszczenia, np. nieogrzewanej oranżerii, garażu z oknem lub ogrodu zimowego.

