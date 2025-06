Tymianek, bo o niego chodzi, skutecznie odstrasza ślimaki. Wystarczy posadzić go w pobliżu upraw narażonych na ataki tych szkodników, by cieszyć się spokojem i zdrowszymi plonami. Jeśli więc masz dość podgryzionych liści sałaty, dziur w młodych roślinach i śladów śluzu na grządkach, sięgnij po to naturalne rozwiązania. Nie tylko będziesz mieć zdrowe plony, ale także darmową przyprawę w kuchni.

Jak tymianek odstrasza ślimaki?

Tymianek zawiera olejki eteryczne o silnym, ziołowym zapachu, który jest bardzo nieprzyjemny dla ślimaków. Zawarte w liściach związki działają drażniąco na ich delikatne ciała, zniechęcając je do zbliżania się do roślin rosnących w jego pobliżu.

W przeciwieństwie do chemicznych środków ochrony roślin tymianek nie szkodzi glebie ani innym pożytecznym organizmom - to więc rozwiązanie bezpieczne, ekologiczne i skuteczne. Odstrasza zarówno ślimaki bez skorupy, jak i te, które wytrwale noszą domki na plecach.

Najlepszym sposobem na wykorzystanie tymianku jako odstraszacza ślimaków jest posadzenie go bezpośrednio w gruncie, w miejscach najbardziej narażonych na żerowanie szkodników, czyli np. przy sałacie, truskawkach, ziołach czy młodych warzywach.

Tymianek można także sadzić w donicach i rozstawiać je między grządkami. Możesz dodatkowo lekko "wcisnąć" lub zakopać doniczkę w ziemi, aby sam tymianek był blisko podłoża.

Tymianek możesz sadzić między grządkami, na dole skalniaka albo postawić w doniczce, fot. Adobe Stock, cherryandbees

Uprawa tymianku w ogrodzie i w donicy

Tymianek to roślina łatwa w uprawie. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, w ciepłym i suchym miejscu. Lubi gleby lekkie, przepuszczalne, o odczynie obojętnym do lekko zasadowego. Nie toleruje nadmiaru wilgoci ani ciężkich, zbitych podłoży, które mogą prowadzić do gnicia korzeni.

Nie wymaga też intensywnego podlewania i znacznie lepiej znosi chwilową suszę niż przelanie. Wystarczy go jedynie lekko podlewać w okresach upałów. Regularne przycinanie sprzyja zagęszczaniu rośliny i utrzymaniu zwartej formy, a także pobudza produkcję olejków eterycznych, co zwiększa jego odstraszające działanie. Możesz też raz dziennie potrzeć roślinę delikatnie w palcach, aby uwolnić aromat.

