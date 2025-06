Wiele roślin nie radzi sobie w cieniu i nie wypuszcza wielu kwiatów, ale miodunka plamista jest jednym z cudownych wyjątków. To bylina, która nie tylko toleruje zacienione miejsca, ale wręcz w nich rozwija swój pełen potencjał. Wiosną obsypuje się kwiatami w różnych odcieniach różu, fioletu i niebieskiego, a przez cały sezon zdobi rabaty swoimi wyjątkowymi, srebrzysto nakrapianymi liśćmi.

Jak wygląda miodunka plamista?

Miodunka plamista (Pulmonaria officinalis) to niewysoka bylina - osiąga zazwyczaj ok. 30 cm wysokości i zdecydowanie przyciąga uwagę swoim wyglądem. Jej liście są duże, eliptyczne lub lancetowate, miękkie w dotyku i delikatnie owłosione. Najbardziej charakterystyczną cechą są jasne, srebrzyste plamki, które zdobią ich powierzchnię i sprawiają, że roślina prezentuje się dekoracyjnie przez cały sezon. Liście tworzą przyziemne, gęste rozety, skutecznie przykrywając glebę i ograniczając tym samym rozwój chwastów.

Wczesną wiosną, zwykle już w marcu lub kwietniu, pojawiają się dzwonkowate kwiaty zebrane w luźne kwiatostany. Miodunka zaskakuje różnorodnością barw - na jednej roślinie mogą równocześnie występować kwiaty różowe, niebieskie i fioletowe, mogą także pojawiać się "w pojedynke".

Miodunka może kwitnąć na dwa kolory naraz, ale mogą być też tylko różowe, niebieskie czy fioletowe, fot. Adobe Stock, Avalepsap

Miodunka plamista: uprawa i pielęgnacja

Miodunka to prawdziwa królowa cienia. Doskonale poradzi sobie pod drzewami, przy północnych ścianach budynków czy w zacienionych zakątkach ogrodu. Preferuje glebę próchniczną, wilgotną, ale jednocześnie dobrze zdrenowane. Miodunka nie znosi za to długotrwałego przesuszenia, dlatego w okresach suszy trzeba ją regularnie podlewać.

To bylina łatwa w uprawie, odporna na choroby i w pełni mrozoodporna w polskich warunkach. Wiosną można usunąć zaschnięte liście, a po kwitnieniu lekko przyciąć roślinę, by pobudzić ją do wytwarzania nowych, dekoracyjnych liści. Miodunka nie wymaga też częstego nawożenia, wystarczy wiosenna dawka kompostu lub biohumusu. Miodunka świetnie sprawdza się jako roślina okrywowa. Idealnie komponuje się z innymi roślinami cienia, takimi jak paprocie, żurawki czy hosty.

Dzięki kompaktowemu pokrojowi miodunka nadaje się także do uprawy w pojemnikach. Ustawiona na cienistym balkonie lub tarasie będzie cieszyć oczy przez większą część sezonu. Warto ją zestawić z roślinami o kontrastujących liściach lub kolorach kwiatów, by uzyskać ciekawy efekt wizualny.

