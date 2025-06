Ta długo kwitnąca bylina to ogrodowa piękność. Znosi upały, mróz i zdobi ogród przez całe lato

Aster nowobelgijski to prawdziwa gwiazda letnich i jesiennych rabat, która wnosi kolor do ogrodu. Tworzy gęste, rozgałęzione kępy obsypane drobnymi kwiatami w odcieniach różu, fioletu, niebieskiego i bieli, które przyciągają motyle i pszczoły. Pasuje na rabaty, obwódki, do donic na balkon. Sprawdź, jak sadzić i pielęgnować astry, by olśniewały kwiatami aż do przymrozków.