Kraspedia kulista (łac. Craspedia globosa) to roślina z rodziny astrowatych pochodząca z Australii i Nowej Zelandii. Jest niezwykle efektowna i świetnie prezentuje się zarówno w ogrodach miejskich, nowoczesnych, jak i rustykalnych. Dowiedz się, jakie ma zastosowanie i wymagania.

Jak wygląda kraspedia kulista?

Kraspedia to tak oryginalna roślina, że trudno ją pomylić z jakąkolwiek inną. Jej długie sztywne łodygi wieńczą fikuśne żółte kwiaty w kształcie kulek. Jest to bardzo dekoracyjny gatunek, który wypuszcza od kilkunastu do kilkudziesięciu kwiatostanów. Dorasta do około 60 cm wysokości, a przeciętna średnica kwiatów to 2-3 cm.

Przed kwitnieniem kraspedia jest po prostu gęstą kępą, przypominającą trawę ozdobną. Składa się z ciemnozielonych, wąskich liści pokrytych srebrzystym meszkiem. W lipcu wypuszcza liczne koszyczki kwiatowe, które utrzymują się aż do jesieni.

Co ciekawe, kraspedia jest na ogół bardziej znana florystom niż ogrodnikom, ponieważ jej suszone kwiaty są chętnie wykorzystywane do tworzenia dekoracyjnych kompozycji kwiatowych i bukietów. Kwiaty można też ścinać do wazonu i podziwiać je w tej formie nawet 2 tygodnie.

Kraspedię łatwo poznać po oryginalnych kulistych kwiatach w intensywnym żółtym kolorze, fot. Adobe Stock, Mariangela

Kwiaty można wysuszyć, pięknie prezentują się w wazonie i bukietach, fot. Adobe Stock, atureveryday

Kiedy sadzić kraspedię kulistą w ogrodzie?

Są dwa główne sposoby wprowadzenia tego nietuzinkowego kwiatu do ogrodu. Pierwszy z nich to zasianie nasionek kraspedii pod osłoną w marcu. Młode, 6-tygodniowe siewki należy przełożyć do doniczek i w drugiej połowie maja do gruntu. Podczas sadzenia powinniśmy zachować odstęp około 25 cm między roślinami. Zbyt gęsto posadzona kraspedia nie rozwija się dobrze i obumiera. Drugi sposób: możemy bezpośrednio do gruntu zasadzić gotowe sadzonki, podlewać je i czekać aż roślina zakwitnie.

Jakie wymagania ma kraspedia?

Kraspedia kulista wbrew pozorom nie ma dużych wymagań. Jest to roślina pochodząca z ciepłych rejonów, dlatego uwielbia słońce. Odpowiednie są dla niej stanowiska ciepłe i zaciszne. Jest rośliną idealną na słoneczne rabaty i południowe tarasy.

Aby obficie kwitła, optymalna jest dla niej gleba przepuszczalna, niezbyt żyzna, nawet piaszczysto-gliniasta. Jest to też roślina tolerancyjna na różne odczyny ziemi z wyjątkiem bardzo kwaśnego.

Ma tylko jedną zasadniczą wadę, która utrudnia jej przetrwanie w naszym klimacie. Jest bardzo wrażliwa na mróz, dlatego uznawana jest za roślinę jednoroczną. Żeby cieszyć się nią przez kilka sezonów, należy ją przezimować w pomieszczeniu i posadzić w maju kolejnego roku.

Podlewanie i nawożenie kraspedii

Kraspedia jest kwiatem odpornym na suszę i duże nasłonecznienie. Przy czym dobrą praktyką jest umiarkowane podlewanie jej zwłaszcza przez kilka tygodni po posadzeniu. Nawożenie nie jest konieczne. Jendak jeżeli chcemy odżywić roślinę i pobudzić jej kwitnienie, to można wykorzystać kompost lub płynny nawóz do roślin kwitnących.

