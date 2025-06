Lobelia, inaczej stroiczka to popularna, bujnie kwitnąca roślina będąca częstą dekoracją balkonów, altanek i ogrodów. Należy do rodziny dzwonkowatych. Do gatunków ozdobnych należą m.in. lobelia szkarłatna, lobelia przylądkowa, lobelia lśniąca i lobelia okazała.

Dlaczego lobelię warto posadzić na balkonie lub w ogrodzie?

Przede wszystkim warto posadzić lobelię, bo wyróżnia się pięknymi drobnymi kwiatuszkami w intensywnych kolorach, które do tego bardzo długo się utrzymują. Lobelia to roślina kwitnąca od wiosny aż do jesieni. Jej kwiaty mają często kolor niebieski, ale nie rzadko są też białe, różowe i fioletowe.

Ze względu na swoją wysoką odporność na nieprzyjazne warunki jest szczególnie polecana osobom, które nie mają zbyt dużo czasu na zajmowanie się roślinami, a jednocześnie chcą mieć piękne dekoracyjne kwiaty w swoim otoczeniu.

Lobelie można sadzić w donicach na balkonie lub w ogrodzie w gruncie, fot. Getty Images, LailaRberg

Wymagania lobelii. Jaką glebę i stanowisko preferuje?

Lobelia pochodzi z ciepłych regionów Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Afryki. Nic zatem dziwnego, że słońce nie jest jej straszne. Kwiat preferuje stanowiska ciepłe i zaciszne, ewentualnie półcieniste. W miejscach zacienionych jej kwitnienie będzie utrudnione.

Optymalna dla lobelii jest gleba żyzna, przepuszczalna, lekko kwaśna. Można ją sadzić bezpośrednio w gruncie, na rabatach i jako roślinę obwódkową, a także w donicach. Wygląda szczególnie atrakcyjnie jako zwisający kwiat z umiejscowionego wyżej pojemnika.

Pięknie prezentuje się w towarzystwie podobnych roślin kwitnących, jak pelargonie, petunie, surfinie, werbeny, jeżówki czy rudbekie.

Pielęgnacja lobelii

Lobelia należy do roślin, które nie wymagają czasochłonnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jednak aby zapewnić jej zdrowy wzrost i intensywne kwitnienie, należy ją regularnie nawozić i podlewać.

Z podlewaniem lepiej nie przesadzać. Lobelię należy nawadniać w trakcie dłuższych okresów suszy. Jednak z umiarem. Zbyt mokra ziemia zwiększa ryzyko gnicia korzeni i obumarcia rośliny.

Nawożenie lobelii to ważny element uprawy. Kwiaty, a pojawia się ich wiele, potrzebują odżywiania co 2-3 tygodnie. Do tego polecany jest nawóz wieloskładnikowy przeznaczony do roślin kwitnących.

