Szczególnie zwraca uwagę jedna z odmian gaury: Graceful Light Pink, która cechuje się długim okresem kwitnienia oraz eterycznymi kwiatami w kształcie motyli. Dowiedz się o niej więcej.

Gaura Graceful Light Pink – wygląd odmiany

Gaura to delikatna na zewnątrz, ale odporna w środku bylina z rodziny wiesiołkowatych. Odmiana Graceful Light Pink dorasta do 40-70 cm wysokości. Ma luźny pokrój, a na jej cienkich i długich łodygach wiosną pojawiają się jasnoróżowe kwiaty, które przypominają rój tańczących motyli. Utrzymują się one aż do przymrozków, dlatego gaura uważana jest za szczególnie długo kwitnącą roślinę ozdobną.

Jej zwiewny pokrój sprawia, że gaura jest chętnie wybieraną rośliną dekoracyjną do ogrodu. Pasuje do większości kompozycji, wnosząc do nich finezję i lekkość. Szczególnie jest polecana do ogrodów wiejskich i naturalistycznych.

Można ją sadzić nie tylko na rabatach, pięknie prezentuje się również w donicach na tarasie, balkonie i w altanie. Współgra z lawendą, liliowcami, szałwiami, trawami ozdobnymi, różami i jeżówkami.

Gaura wygląda jak motyle unoszące się na wietrze, fot. Adobe Stock, 안구정화

Zalety odmiany Graceful Light Pink. Jakie ma wymagania?

Jest to wieloletnia bylina zimująca w gruncie, jednak w naszym klimacie musi być na zimę dobrze zabezpieczana przed mrozem. Poradzi sobie tam, gdzie wiele roślin marnieje.

Rośnie nawet na stanowiskach bardzo słonecznych i na piaszczystej, ubogiej glebie. Niektórzy ozdabiają nią skalniaki. Gaura lubi słońce, ale w półcieniu również się odnajdzie. Jest odporna na suszę.

Gaura jest odpowiednią byliną dla początkujących, ponieważ nie tylko pięknie się prezentuje, ale jest też mało wymagająca i łatwa w uprawie.

Jak pielęgnować gaurę Graceful Light Pink, by długo i obficie kwitła?

Oprócz posadzenia gaury w odpowiednim dla niej miejscu, czyli na przepuszczalnym podłożu w miejscu słonecznym, warto pamiętać o pielęgnacji tej odmiany. Kilka prostych zabiegów sprawi, że bylina nie straci swojego niepowtarzalnego wdzięku.

Podczas pielęgnacji ważne jest to, aby odpowiednio przycinać gaurę. W ciągu lata należy usuwać przekwitłe części rośliny. Przed zimą trzeba wyciąć naziemną część, pozostawiając kilkunastocentymetrowe pędy. Można je okryć agrowłókniną lub słomą, aby zabezpieczyć je przed mrozem. Wiosną wyrosną w tym miejscu nowe łodygi.

