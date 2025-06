Ta bylina aż do września zakwita kolorowymi „gwiazdkami”. Jest tak banalna w uprawie, że poradzą sobie z nią nawet amatorzy

Krokosmia to jedna z tych roślin, która nie tylko zachwyca wyglądem, ale i jest łatwa w pielęgnacji. Jej smukłe liście i efektowne kwiaty w odcieniach czerwieni, pomarańczu lub żółci przypominają drobne, rozświetlone gwiazdki. Kwitnie długo, bo aż do września, a co najważniejsze nie wymaga wiele pracy.