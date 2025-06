Ta bogato kwitnąca bylina znosi suszę i rośnie nawet na piasku. Gwarantuje fioletowy kwietny dywan przez 120 dni w roku

Macierzanka piaskowa to popularna, wytrzymała i prosta w uprawie okrywowa roślina, która tworzy długo kwitnące fioletowe kobierce. Posadź ją w maju lub czerwcu w ogrodzie, a kwiaty będą cieszyć aż do jesieni. Latem przyciąga motyle i inne zapylające owady. Do tego ma właściwości lecznicze i może służyć jako dodatek do potraw. Nadaje się na skalniaki, murki, ale nie tylko. Dowiedz się, jakie warunki są optymalne dla macierzanki piaskowej, gdzie ją sadzić i jak o nią dbać, aby długo zdobiła ogród.