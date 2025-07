Ślimaki to prawdziwa zmora ogrodników. Te małe stworzenia potrafią w krótkim czasie zniszczyć warzywa, kwiaty i inne rośliny ozdobne. Zamiast sięgać po chemiczne środki, które mogą być szkodliwe dla środowiska i innych organizmów, warto wypróbować naturalny sposób – sodę oczyszczoną. To tani i skuteczny patent na ograniczenie populacji ślimaków w ogrodzie. Jak działa soda i jak jej używać? Oto wszystko, co warto wiedzieć.

Jak stosować sodę oczyszczoną na ślimaki?

Soda oczyszczona ma właściwości wysuszające i podrażniające, co sprawia, że ślimaki jej unikają.

Aby skutecznie pozbyć się ślimaków przy pomocy sody, można zastosować kilka metod:

Posypywanie gleby wokół roślin . Najprostszym sposobem jest wysypanie niewielkiej ilości sody bezpośrednio wokół roślin, które są narażone na ataki ślimaków. Można również delikatnie oprószyć dolne partie liści i łodygi. Ważne jest jednak, aby nie przesadzić z ilością sody.

. Najprostszym sposobem jest wysypanie niewielkiej ilości sody bezpośrednio wokół roślin, które są narażone na ataki ślimaków. Można również delikatnie oprószyć dolne partie liści i łodygi. Ważne jest jednak, aby nie przesadzić z ilością sody. Tworzenie bariery ochronnej . Ślimaki poruszają się po wilgotnych powierzchniach i unikają przeszkód, które mogą im zaszkodzić. Aby stworzyć barierę ochronną, wystarczy posypać cienką linię sody wokół grządek, rabat kwiatowych czy pojedynczych roślin. Dzięki temu ślimaki nie będą mogły się do nich dostać. Oczywiście, jeśli już tam są, najpierw trzeba się ich pozbyć z grządki, a potem zabezpieczyć ją sodą.

. Ślimaki poruszają się po wilgotnych powierzchniach i unikają przeszkód, które mogą im zaszkodzić. Aby stworzyć barierę ochronną, wystarczy posypać cienką linię sody wokół grządek, rabat kwiatowych czy pojedynczych roślin. Dzięki temu ślimaki nie będą mogły się do nich dostać. Oczywiście, jeśli już tam są, najpierw trzeba się ich pozbyć z grządki, a potem zabezpieczyć ją sodą. Roztwór z sody oczyszczonej do oprysku. Przygotuj roztwór, rozpuszczając łyżkę sody oczyszczonej w 1 litrze wody. Przelej do butelki z atomizerem i spryskaj rośliny narażone na atak ślimaków.

Mieszanka sody z innymi naturalnymi środkami

Aby zwiększyć skuteczność odstraszania ślimaków, można łączyć sodę z innymi domowymi składnikami.

Soda i fusy z kawy – kawa ma działanie odstraszające, więc połączenie tych składników może jeszcze skuteczniej zabezpieczyć rośliny ogrodowe.

– kawa ma działanie odstraszające, więc połączenie tych składników może jeszcze skuteczniej zabezpieczyć rośliny ogrodowe. Soda i cynamon – cynamon ma działanie antygrzybiczne i dodatkowo odstrasza niektóre inne szkodniki. Cynamon na ślimaki działa odstraszająco — one go po prostu nie znoszą.

– cynamon ma działanie antygrzybiczne i dodatkowo odstrasza niektóre inne szkodniki. Cynamon na ślimaki działa odstraszająco — one go po prostu nie znoszą. Soda i popiół drzewny – taka mieszanka tworzy jeszcze skuteczniejszą barierę broniącą dostępu ślimakom do roślin.

fot. Soda oczyszczona odstrasza ślimaki od sałaty i wielu innych roślin/ Adobe Stock, NAPAPORN

Zalety i wady stosowania sody na ślimaki

Soda oczyszczona to jedno z rozwiązań, które jest stosowane do pozbycia się ślimaków z ogrodu. Oto wszystkie korzyści i wady jej użycia.

Zalety użycia sody oczyszczonej jako preparatu na ślimaki

To w pełni ekologiczne rozwiązanie, gdyż nie zawiera szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych. Soda jest tania i łatwo dostępna, w dodatku prosta w użyciu.

W przeciwieństwie do wielu chemicznych preparatów zwalczających ślimaki nie stanowi zagrożenia dla dzieci i zwierząt domowych.

Wady stosowania sody na ślimaki

Nadmiar sody może zmieniać pH gleby i pogarszać warunki do życia dla roślin, które lubią kwaśny odczyn podłoża. Dlatego należy uważać, by nie stosować jej w nadmiarze w jednym miejscu.

Soda niestety będzie działać tylko do pierwszego deszczu. Opady bowiem zmywają tę barierę i otwierają drogę ślimakom.

