Pozbywam się chwastów tym naturalnym płynem. Znikają w mgnieniu oka
Nie musisz od razu sięgać po chemiczne opryski, aby pozbyć się chwastów z podjazdu czy szczelin chodnika. Sok z cytryny potrafi osłabić niechciane rośliny i sprawić, że zwiędną w krótkim czasie. To prosty, naturalny sposób, który możesz wypróbować w swoim ogrodzie.
Chwasty pojawiają się wszędzie – nie tylko w grządkach kwiatowych i warzywnych ale też między kostką brukową i w szczelinach chodników. Wiele osób, chcąc się ich pozbyć, sięga po gotowe środki chemiczne. Są one skuteczne, ale nie zawsze przyjazne środowisku, dzieciom i zwierzętom przydomowym. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się naturalne metody walki z niechcianą roślinnością. Oto jeden z nich: sok z cytryny.
Jak działa na chwasty sok z cytryny
Mechanizm działania jest dość prosty. Kwas zawarty w soku niszczy woskową warstwę ochronną liści. Wskutek tego roślina zaczyna szybciej tracić wodę, a jej tkanki wysychają. Wystarczy kilka godzin do dwóch dni, aby na liściach pojawiły się wyraźne oznaki uszkodzeń – ciemnieją, żółkną, więdną i zasychają.
Najlepsze rezultaty osiągniesz, gdy sok z cytryny zastosujesz w ciepły, słoneczny dzień. Promienie słońca przyspieszają wysychanie roślin i chwasty szybciej tracą zdolność do regeneracji.
Trzeba jednak pamiętać, że sok z cytryny nie jest cudownym rozwiązaniem. W większości przypadków działa głównie na część naziemną rośliny. Korzenie często pozostają nienaruszone. Oznacza to, że po pewnym czasie chwast może odrosnąć. Dlatego zabieg trzeba zwykle powtarzać, zwłaszcza przy większych i silniejszych roślinach. Zaletą jest natomiast szybkość działania – w przeciwieństwie do niektórych łagodniejszych domowych metod, sok cytrynowy daje widoczne efekty stosunkowo szybko.
Jak stosować sok z cytryny na chwasty
Sok można stosować samodzielnie, prosto z owocu lub butelki z rozpylaczem, ale istnieją sposoby na wzmocnienie jego działania. Popularnym rozwiązaniem jest połączenie go z octem, co zwiększa kwasowość mieszanki i sprawia, że jeszcze bardziej agresywnie działa. Dodatek niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń sprawia z kolei, że płyn lepiej przylega do liści i dłużej się na nich utrzymuje, co wydłuża czas działania soku.
Warto jednak zachować umiar i stosować sok czy sok z octem punktowo, tylko na chwasty, ponieważ im wyższa kwasowość, tym większe ryzyko uszkodzenia również sąsiednich roślin.
I tu dochodzimy do ważnej kwestii: sok z cytryny nie działa selektywnie. Oznacza to, że niszczy praktycznie wszystko, z czym się zetknie. Jeśli przypadkiem spłynie na trawnik czy ozdobne kwiaty, może je poważnie uszkodzić. Dlatego najlepiej stosować go tam, gdzie roślinność i tak nie jest mile widziana, na przykład między płytami chodnikowymi, przy krawężnikach, na podjazdach czy w szczelinach tarasu. W tych miejscach sok sprawdza się dobrze i pozwala uniknąć użycia chemicznych preparatów.
Sok z cytryny możesz pozyskać wyciskając cytryny lub kupić koncentrat soku cytrynowego w sklepie spożywczym.
Sok z cytryny na chwasty – na co uważać
Warto mieć na uwadze, że częste stosowanie soku cytrynowego w tym samym miejscu może wpływać na glebę. Kwas cytrynowy obniża jej pH, a zbyt duże zakwaszenie bywa niekorzystne dla wielu roślin. Duże zakwaszenie gleby miedzy płytkami chodnikowymi czy w szczelinach między kostką brukową to nie problem, ale na rabatach kwiatowych i w donicach to może być kłopot.
Nie można też zapominać o własnym bezpieczeństwie. Choć sok z cytryny wydaje się nieszkodliwy, w wyższym stężeniu potrafi podrażniać skórę i oczy. Oprysk warto wykonywać w rękawicach i uważać, żeby płyn nie dostał się do oczu, zwłaszcza podczas używaniu spryskiwacza.
