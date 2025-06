Dzwonek dalmatyński to niewielka, ale wyjątkowo efektowna bylina, którą warto zaprosić do ogrodu jeszcze w maju. Kwitnie obficie już kilka tygodni po posadzeniu, tworząc gęste poduchy fioletowych lub niebieskich kwiatów. Jeśli odpowiednio o niego zadbasz, może zakwitnąć ponownie pod koniec lata. Świetnie sprawdza się do posiania zamiast trawy, a także jako ozdoba rabat i skalniaków.

Co lubi dzwonek dalmatyński?

Dzwonek dalmatyński (campanula) pochodzi z rejonów górskich południowej Europy, dzięki czemu świetnie znosi trudne warunki - suszę, słońce, a nawet lekkie przymrozki. To roślina zimozielona, raczej niska (dorasta do 15 cm), idealna na obrzeża rabat, skalniaki, murki i pojemniki. To jedna z najłatwiejszych w uprawie bylin, kwitnie już od końca maja, a jego drobne, dzwonkowate kwiaty tworzą barwne kobierce, które cieszą oczy przez wiele tygodni.

Stanowisko dla dzwonka dalmatyńskiego

Dzwonek najlepiej rośnie w miejscach słonecznych lub lekko zacienionych. Im więcej słońca, tym bujniejsze kwitnienie. Unikaj jednak całkowitego cienia, bo w takich warunkach roślina będzie się "wyciągać" i słabiej kwitnąć.

Dzwonek dalmatyński świetnie sprawdzi się:

na rabatach jako roślina obwódkowa,

w ogrodach skalnych i żwirowych,

między płytami chodnikowymi,

w donicach i skrzynkach balkonowych,

w szczelinach murków i schodów ogrodowych.

Jakie podłoże do dzwonka dalmatyńskiego?

Choć dzwonek dalmatyński nie jest bardzo wymagający, najlepiej czuje się w glebie lekkiej, umiarkowanie wilgotnej i dobrze przepuszczalnej. Nie toleruje za to zastoju wody - w ciężkiej, gliniastej ziemi warto dodać trochę piasku lub drobnego żwiru. Zdecydowanie woli okresy suszy niż przelewanie.

Dzwonek dalmatyński kwitnie już pod koniec maja, fot. Adobe Stock, hcast

Jak i kiedy sadzić dzwonek dalmatyński?

Najlepiej sadzić dzwonek dalmatyński w maju, kiedy ryzyko przymrozków już minie. Można umieszczać go w gruncie z rozsady lub sięgać po gotowe sadzonki z doniczek. Odległość między sadzonkami powinna wynosić ok. 20 cm. Bylina szybko się rozrasta i tworzy zwarte poduchy, dlatego warto zostawić jej trochę przestrzeni do ekspansji.

Po pierwszym kwitnieniu (zazwyczaj na początku lipca) warto ściąć przekwitłe kwiaty. To prosty sposób, by pobudzić roślinę do ponownego kwitnienia w sierpniu lub wrześniu. Regularne usuwanie suchych liści, podlewanie w czasie suszy oraz ewentualne zasilenie nawozem do bylin przedłuży jej żywotność i zapewni estetyczny wygląd przez cały sezon.

