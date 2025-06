Kocimiętka Faassena, to bylina łatwa w uprawie i bardzo uniwersalna. Często wykorzystywana jest jako roślina okrywowa, bo świetnie komponuje się z krzewami i większymi roślinami. Jej charakterystyczne, drobne fioletowe kwiaty tworzą gęste kępy i kwitną przez całe lato. Roślina wydziela ponadto olejki eteryczne, które są dla nas bardzo subtelne, ale nieprzyjemne dla wielu owadów, w tym mszyc. Z kolei dla motyli i zapylaczy jest wręcz jak magnes. Zdecydowanie warto mieć ją w swoim ogrodzie.

Jak działa kocimiętka na mszyce?

Kocimiętka zawiera nepetalakton, czyli substancję, której zapachu nie tolerują mszyce, komary, a nawet niektóre rodzaje mrówek. Sadząc ją wokół róż, tworzysz coś w rodzaju naturalnej eko-bariery, która zmniejsza ryzyko inwazji szkodników. Co ważne, trik ten działa nie tylko odstraszająco, ale także wspomaga zdrowy rozwój róż, eliminując konieczność stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

Jednocześnie zapach kocimiętki przyciąga do ogrodu pożyteczne owady - pszczoły, trzmiele i motyle. To ważne, bo wspólne sadzenie jej z różami zwiększa szanse na skuteczne zapylanie kwiatów i wspiera bioróżnorodność w ogrodzie. Obie rośliny razem tworzą też estetyczną, kontrastową kompozycję, która w ogrodzie wygląda romantycznie i nietuzinkowo.

Kocimiętka posadzona obok róż skutecznie odstrasza mszyce i wspiera kwitnienie krzewu, fot. Adobe Stock, Natalia Greeske

Kocimiętka Fassena: wymagania i uprawa

Uprawa róż i kocimiętki jest bardzo podobna, bo mają one niemal te same wymagania. Obie rośliny najlepiej czują się w pełnym słońcu, choć kocimiętka Fassena toleruje również lekki półcień. Słoneczne stanowiska sprzyjają jednak obfitemu kwitnieniu i intensywnemu wybarwieniu kwiatów, co przekłada się na skuteczniejsze działanie odstraszające mszyce.

Podłoże powinno być lekkie, dobrze przepuszczalne, umiarkowanie suche i niezbyt zasobne, Kocimiętka świetnie radzi sobie w glebach piaszczystych i żwirowych, dlatego doskonale odnajduje się także w ogrodach skalnych. To bylina w pełni mrozoodporna i wyjątkowo odporna na choroby oraz szkodniki.

Najlepszy czas na sadzenie kocimiętki to wiosna lub wczesna jesień - wtedy roślina ma czas na dobre ukorzenienie się przed zimą lub upałami. Aby zachować estetyczny, zwarty pokrój i pobudzić kocimiętkę do dłuższego kwitnienia, warto regularnie usuwać przekwitające kwiatostany. Po pierwszym kwitnieniu można nawet przyciąć całą roślinę o 1/3 wysokości, dzięki temu szybko wypuści nowe pędy i zakwitnie ponownie w drugiej połowie lata.

