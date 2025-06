Zwykła woda nie zawsze wystarcza, ale już kilka prostych trików i dodatków może sprawić, że piwonie będą silniejsze, zdrowsze i znacznie lepiej zakwitną. Nie musisz od razu robić skomplikowanych gnojówek czy specjalnie suszyć fusy z kawy, choć oczywiście to także doskonałe sposoby na bujny wzrost roślin. Jeśli jednak nie masz czasu ani chęci, wystarczy tylko wiedzieć, jaka woda będzie idealna dla piwonii.

Jaką wodą podlewać piwonie?

Najlepsza dla piwonii jest miękka, letnia woda, czyli taka, która nie zawiera nadmiaru chloru, kamienia ani nie jest zbyt zimna. Tego typu woda jest delikatna dla korzeni i nie zaburza naturalnego pH gleby. Idealnie sprawdzi się deszczówka, która jest naturalnie miękka, lekko kwaśna i doskonale przyswajalna przez rośliny.

Jeśli nie masz do niej dostępu, dobrą alternatywą będzie odstana woda z kranu - wystarczy nalać ją do konewki i zostawić na kilka godzin (najlepiej na noc), by umożliwić ulotnienie się chloru. W przypadku bardzo twardej wody warto ją dodatkowo przegotować i ostudzić przed użyciem.

Piwonie najlepiej podlewać bezpośrednio przy ziemi, starając się nie moczyć liści ani pąków, bo zalewanie ich zwiększa ryzyko chorób grzybowych. W okresach suszy rośliny te wymagają głębokiego, ale umiarkowanie częstego podlewania, zwykle raz lub dwa razy w tygodniu.

Piwonie najlepiej podlewać miękką, letnią wodą, fot. Adobe Stock, hacohob

Co dodać do wody przy podlewaniu piwonii?

Aby dodatkowo wzmocnić piwonie podczas podlewania, do wody można dodać kilka łatwo dostępnych składników. Znajdziesz je w spożywczaku, drogeriach i osiedlowych marketach. Jednym z patentów jest sok z cytryny - wystarczy kilka kropel do konewki, by delikatnie zakwasić wodę i zneutralizować nadmiar wapnia. To ważne, bo piwonie źle znoszą zbyt zasadowe podłoże, a lekko kwaśne środowisko sprzyja ich zdrowemu rozwojowi.

Dobrym wsparciem dla roślin może być też łyżeczka miodu rozpuszczona w 2-3 litrach wody. Miód zawiera enzymy, które wspomagają korzystną mikroflorę gleby i wspierają zdrowie korzeni. Raz na jakiś czas można również sięgnąć po zimną, rozcieńczoną czarną kawę, oczywiście bez cukru i mleka. Kawa zawiera mikroelementy, które są korzystne dla roślin, a dodatkowo lekko zakwasza podłoże, co bywa pomocne, jeśli gleba jest zbyt zasadowa.

Młode piwonie docenią wystudzony napar z rumianku stosowany raz w tygodniu. Rumianek działa wzmacniająco i przeciwgrzybiczo, dzięki czemu chroni przed infekcjami i wspiera rozwój piwonii w pierwszej fazie wzrostu.

