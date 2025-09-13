Choć juka ogrodowa uchodzi za roślinę wyjątkowo odporną, nawet ona pod koniec lata potrafi wyglądać na zmęczoną - jej liście matowieją, stają się wiotkie i tracą swój efektowny wygląd. Zamiast sięgać od razu po gotowe nawozy ze sklepu, warto wypróbować najpierw naturalnego sposobu, który nie obciąża rośliny, a potrafi przywrócić jej zdrowie i blask.

Nawóz z banana do juki ogrodowej: jak działa?

Banany to nie tylko zdrowa przekąska, ale też skarbnica minerałów, które świetnie wpływają na rośliny. Ich skórki zawierają potas, fosfor i wapń - składniki te wspierają rozwój liści, wzmacniają cały system korzeniowy i zapewniają lepsze magazynowanie wody w tkankach. Juka ogrodowa, szczególnie pod koniec sezonu, potrzebuje dodatkowego wsparcia, by zachować intensywny kolor liści. Pod koniec lata juka często marnieje. Jej liście stają się mniej sprężyste i mogą stracić swój naturalny odcień. Mogą też zacząć się łamać pod wpływem deszczu czy silnego wiatru.

Nawóz bananowy świetnie uzupełnia się z kompostem lub biohumusem. Dzięki temu juka ma zróżnicowaną "dietę" i jest bardziej odporna na choroby.

Pod koniec lata juka często bywa osłabiona, fot. Adobe Stock, Paweł Kacperek

Jak zrobić i jak stosować nawóz z banana do juki?

Do zrobienia nawozu potrzebujesz tylko dwóch rzeczy: skórki z 2 bananów oraz litra wody. Skórki wystarczy pokroić w średniej wielkości kawałki, a potem zalać wodą i odstawić. Powinny "odpoczywać" w zalewie 24 godziny - w tym czasie składniki odżywcze przenikną do wody. Po tym czasie odcedź płyn i podlej jukę.

Najlepiej wlewać nawóz bezpośrednio przy korzeniach, aby składniki szybko wniknęły do gleby i zostały przyswojone przez roślinę. Możesz też delikatnie spryskać roztworem liście, co pomoże im odzyskać blask i zniwelować przebarwienia. Ważne jednak, by robić to w pochmurny dzień lub wieczorem, by uniknąć poparzeń słonecznych. Roślina szybko odzyska po takim nawozie sprężystość, stanie się mniej łamliwa i bardzo długo będzie wyglądać pięknie.

