Po tym nawozie do piwonii będziesz mieć w ogrodzie eksplozję kwiatów. Wystarczy zalać 1 litrem wody te kuchenne resztki

Marzą ci się bujne i pełne kwiatów piwonie? Jeśli do tej pory nie kwitły tak, jakbyś tego chciała, czas je odpowiednio wzmocnić. Wykorzystaj do tego domową odżywkę, którą przygotujesz z kuchennych resztek i wody. Dzięki tej prostej miksturze rośliny dostaną zastrzyk energii, a ty zobaczysz, jak ogród zmienia się nie do poznania. Nie wydasz ani złotówki, a efekty cię zaskoczą.