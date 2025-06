Mszyce uwielbiają żerować na różach, a w szczególnie na młodych pędach. Wysysają soki z roślin, co prowadzi do ich znacznego osłabienia, odbarwień i deformacji liści oraz kwiatów. Uporczywych mszyc możesz pozbyć się bez sięgania po chemikalia ze sklepu ogrodniczego.

Reklama

Czasami o wiele tańsze i ekologiczne patenty wystarczą, aby uratować kwiaty i pożegnać nieproszonych gości. W tym celu możesz wykorzystać sodę jako eko środek na mszyce albo przygotować oprysk ze sproszkowanej ostrej papryki. Ta pikantna, kuchenna przyprawa to sprawdzony patent na owady, który nie szkodzi roślinie.

Jak działa oprysk na mszyce do róż z ostrej papryki

Sproszkowana papryczka chili sprawdza się świetnie jako domowy środek odstraszający mszyce. Wszystko to dzięki kapsaicynie, czyli związkowi organicznemu, który jest odpowiedzialny za jej ostry smak. Mszyce go nie znoszą, co jest dobą wiadomością dla ogrodników.

Ostra papryczka działa drażniąco na mszyce i sprawia, że w ten sposób zabezpieczona roślina nie jest dla nich atrakcyjnym miejscem do dalszego żeru i składania jaj. Z tym opryskiem mszyce nie mają szans na przetrwanie, a co najważniejsze ta mieszanka jest w pełni bezpieczna dla roślin. Z powodzeniem sprawdzi się nie tylko jako środek na mszyce, ale również ślimaki, mrówki czy przędziorki.

Nawóz na mszyce ze sproszkowanej ostrej papryki stosuj co kilka dni, fot. Adobe Stock, Anette Linnea Rasmus

Wystarczy chili i woda, by pozbyć się mszyc na różach

Jeśli zauważysz, że mszyce żerują na listkach twoich róż sięgnij po ten naturalny sposób. Oprysk z chilii przygotujesz w kilku prostych krokach:

Przygotuj 1,5 litra przegotowanej, letniej wody. Wsyp do wody 1 łyżeczkę sproszkowanej ostrej papryczki chili. Dokładnie wymieszaj całość i odstaw w suche miejsce na 24h. Przecedź powstały płyn przez gazę. Rozcieńcz oprysk (użyj 20 ml mieszanki na 1 litr wody) i przelej do buteleczki z atomizerem. Spryskaj rośliny.

Oprysk na mszyce z tej kuchennej przyprawy możesz stosować, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki obecności szkodników na swoich roślinkach. Mszyce najchętniej żerują na spodniej stronie liści - to właśnie to miejsce obficie spryskaj mieszanką. Pamiętaj o regularności i stosuj oprysk co kilka dni. Najlepiej wieczorową porą w bezchmurny i bezdeszczowy dzień. Stosując oprysk załóż rękawiczki i chroń oczy oraz nos.

Czytaj także: