Floksy wiechowate to jedne z najpiękniejszych bylin ogrodowych, które kwitną dość długo i obficie. Jednak odpowiednie ich przycięcie może pobudzić je do ponownego wypuszczenia pąków także po przekwitnięciu, jeszcze przed końcem sezonu. Wystarczy dosłownie kilka minut z sekatorem w dłoni.

Kiedy przycinać floksy latem?

Letnie cięcie nie tylko poprawia wygląd floksów wiechowatych, ale też zachęca je do wypuszczenia nowych pędów kwiatowych. Dzięki temu kwitnienie może zostać przedłużone nawet do września. Co więcej, przycinanie ogranicza samosiew, poprawia cyrkulację powietrza wokół rośliny i zapobiega chorobom grzybowym.

Idealny czas na cięcie to tuż po przekwitnięciu pierwszych kwiatów, czyli zazwyczaj na przełomie lipca i sierpnia. Nie warto zwlekać, bo zbyt późne cięcie może już nie przynieść efektu - floksy nie zakwitną po raz drugi, a po prostu zaczną szykować się do zimowania. Pamiętaj, że przycinanie floksów dotyczy tylko odmian bylinowych, czyli tych wieloletnich. Jednoroczne odmiany nie potrzebują tego zabiegu.

Letnie przycinanie floksów zaplanuj najlepiej na początek sierpnia, aby roślina zdążyła zakwitnąć jeszcze jesienią, fot. Adobe Stock, oroch2

Letnie przycinanie floksów krok po kroku

Najpierw przytnij całe kwiatostany wraz z fragmentem pędu - najlepiej tuż nad liściem lub miejscem rozgałęzienia, gdzie widać młode przyrosty. To właśnie stamtąd roślina zacznie wypuszczać nowe pędy i pąki. Nie ścinaj zbyt nisko, ponieważ pozostawiona część łodygi utrzymuje strukturę rośliny i wspiera regenerację, a także ułatwia odbudowę zielonej masy po cięciu. Zbyt radykalne skrócenie może osłabić floksy i ograniczyć ich zdolność do ponownego kwitnienia.

W przypadku starszych floksów, które rosną w jednym miejscu od kilku sezonów, warto również usunąć kilka najstarszych, zdrewniałych lub przemarzniętych łodyg. Ich obecność może ograniczać cyrkulację powietrza wewnątrz kępy, co z kolei zwiększa ryzyko rozwoju chorób grzybowych, szczególnie mączniaka. Prześwietlenie środka rośliny poprawi jej kondycję, ułatwi dostęp światła i pozwoli młodym pędom rozwijać się bez przeszkód.

Po przycięciu od razu podlej floksy, możesz też zastosować płynny nawóz do roślin kwitnących albo bylin. Dzięki temu krzewinka odbije i ponownie zakwitnie jesienią.

