Nie wyrzucaj starych plastikowych, nawet uszkodzonych doniczek. Zwłaszcza jeśli maja wywinięty brzeg. To właśnie on jest tym, co sprawi, że ślimaki objadające twoje sadzonki warzywne czy kwiatowe, stracą dostęp do „stołówki”. Oto sprytny sposób na to, by ochronić rośliny przed tymi szkodnikami.

Reklama

Jak zrobić osłony z doniczek przeciwko ślimakom

Każda doniczka z wywiniętym brzegiem będzie odpowiednia, rozmiar nie specjalnie ma znaczenie, ale im większy dystans między bokami doniczki a brzegiem wywinięcia, tym lepiej. To jest dystans, który będzie trzymał ślimaki z daleka od roślin. Jeśli jest on mały, większe sprytne ślimaki mogą próbować go pokonać.

Aby móc użyć doniczki jako bariery przeciwko ślimakom, trzeba ją pozbawić dna. Chodzi o to, aby pozostały wyłącznie boki z wywiniętym rantem. Doniczka może być pęknięta, to nie jest problem, o ile zachowuje swój kształt, a brzegi pęknięcia nie są od siebie oddalone. Przez małą szparę ślimaki się nie przecisną.

Dno można wyciąć mocnymi nożycami albo powyłamywać obcęgami. Jeśli doniczka przy tym pęknie, nie szkodzi. Jednak konieczne jest uzyskanie z doniczki rodzaju pierścienia.

Jak użyć doniczki jako sposobu na ślimaki?

To naprawdę proste. Postaw doniczkę na gruncie, obejmując nią roślinę, którą chcesz chronić. Roślina będzie miała dostęp do światła i powietrza, ale ślimaki stracą dostęp do niej. Nie są bowiem w stanie, wspinając się po doniczce, pokonać wywiniętego ku dołowi rantu.

Jeśli masz pęknięte doniczki, tak że można brzegi pęknięcia rozchylać, możesz ich użyć także do ochrony większych roślin. Wystarczy wsunąć łodygi przez pęknięcie i ustawić doniczkę wokół dolnej części łodygi.

W obu przypadkach dobrze jest doniczki od boków lekko obsypać ziemią, aby je unieruchomić. Dzięki temu nawet podczas wiatru pozostaną na miejscu i nie „potargają” delikatniejszych sadzonek.

Zalety użycia doniczek przeciwko ślimakom:

Jest to metoda całkowicie ekologiczna i nietoksyczna, bezpieczna dla dzieci, zwierząt i owadów ;

; Jest też humanitarna – nie zabija ślimaków, jedynie odgradza je od roślin;

– nie zabija ślimaków, jedynie odgradza je od roślin; To doskonała forma recyklingu – stare, zniszczone doniczki zyskują nowe życie;

– stare, zniszczone doniczki zyskują nowe życie; Jest łatwa do zastosowania – w kilka minut można zabezpieczyć całą grządkę, o ile maż dość przygotowanych takich osłonek.

Ustaw doniczki wokół roślin, które chcesz chronić, np. wokół młodej sałaty, fot. Adobe Stock, Oda Hoppe

Inne ekologiczne sposoby na ślimaki

Jeśli chcesz wzmocnić ochronę lub nie masz odpowiednich doniczek, wypróbuj też inne naturalne metody:

sposób na ślimaki z popiołu drzewnego;

skorupki jajek – pokruszone i rozsypane wokół roślin utrudniają pełzanie.

– pokruszone i rozsypane wokół roślin utrudniają pełzanie. mączka bazaltowa lub dolomitow a – tworzy wysuszającą barierę. Wysusza ciało ślimaka i skutecznie go odstrasza.

a – tworzy wysuszającą barierę. Wysusza ciało ślimaka i skutecznie go odstrasza. pułapki z piwa na ślimaki – metoda uciążliwa, ale skuteczna.

sąsiedztwo odstraszających roślin – ślimaki nie lubią zapachu czosnku, cebuli, ruty, szałwii, tymianku i nasturcji. Sadząc je w pobliżu narażonych roślin, tworzysz naturalną barierę zapachową.

– ślimaki nie lubią zapachu czosnku, cebuli, ruty, szałwii, tymianku i nasturcji. Sadząc je w pobliżu narażonych roślin, tworzysz naturalną barierę zapachową. wieczorne zbieranie – najprostszy, choć wymagający regularności sposób. Wieczorem, gdy ślimaki wychodzą na żer, zbieraj je ręcznie do pojemnika i wynoś z ogrodu. A jeśli nie chcesz tego robić, rozważ zakup kaczek biegusów indyjskich, które wyjadają ślimaki (te ze skorupami i bez nich) co do jednego.

Czytaj także: