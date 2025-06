Są rośliny, które od razu przyciągają uwagę, niezależnie od stylu ogrodu. Jedną z nich jest jeżówka Parrot, która jest wieloletnią byliną o niezwykle efektownych kwiatach, wyglądających jak skrzydła egzotycznych papug.

Można ją posadzić nawet w czerwcu, a już kilka tygodni później zacznie cieszyć oczy eksplozją barw i będzie kontynuować ten spektakl aż do wczesnej jesieni. Jest to odmiana nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale też odporna, łatwa w uprawie i bardzo lubiana przez zapylacze.

Jak wygląda jeżówka Parrot

Jeżówka Parrot to odmiana należąca do rodzaju Echinacea. Osiąga wysokość od 50 do 70 cm. Roślina ma lekko rozgałęziony pokrój i tworzy zwarte, eleganckie kępy. Liście są lancetowate, szorstkie w dotyku, ciemnozielone i osadzone na sztywnych łodygach.

Jednak największą ozdobą tej odmiany są kwiaty: języczkowate płatki w odcieniach czerwieni, różu, pomarańczy i żółci, z charakterystycznym stożkowatym środkiem w odcieniu głębokiej purpury. Kwiaty wyrastają pojedynczo na szczytach pędów i mogą osiągać średnicę nawet do 12 cm.

Jeżówki w ogrodzie kwitną od końca czerwca aż do września, a ich kwiatostany długo utrzymują świeżość nawet podczas upałów.

Gdzie sadzić jeżówkę Parrot

Jeżówki kochają słońce, a odmiana Parrot nie jest wyjątkiem. Najlepiej czuje się na stanowiskach ciepłych, słonecznych i osłoniętych od silnych wiatrów.

Gleba powinna być przepuszczalna, średnio żyzna, umiarkowanie wilgotna. Dobrze radzi sobie również na glebach piaszczystych i suchych, o ile nie są zbyt jałowe.

Jeżówka Parrot świetnie wpisuje się w ogrody naturalistyczne, wiejskie oraz nowoczesne rabaty z przewagą bylin. Świetnie prezentuje się w towarzystwie traw ozdobnych, rudbekii, rozchodników, dzielżanów, werbeny patagońskiej czy lawendy. Można ją sadzić pojedynczo lub w grupach po 3–5 sztuk, co tworzy wyjątkowy efekt barwnej plamy.

Echinacea Parrot tworzy wibrująca kolorami plamę i przyciąga pożyteczne owady, fot. Adobe Stock, Bastetamon

Jak dbać o jeżówkę Parrot

Ta najlepsza bylina dla początkujących ogrodników nie sprawia problemów. Potrzebuje jednak dobrych warunków na początek: przed sadzeniem podłoże trzeba przekopać i wzbogacić kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem.

W pierwszym roku po posadzeniu najlepiej jest regularnie podlewać rośliny, zwłaszcza w czasie suszy.

W kolejnych sezonach jeżówka jest już odporna na niedobory wody. Nawożenie nie jest konieczne, ale można wiosną podsypać jeżówki nawozem wieloskładnikowym, szczególnie jeśli rosną w mniej zasobnej glebie.

