Doniczki balkonowe najczęściej wypełniane są kwiatami pelargonii bądź surfinii. I chociaż to równie dekoracyjne i wytrzymałe rośliny na balkon, to dla osób poszukujących czegoś bardziej oryginalnego, alternatywą będzie smagliczka nadmorska.

To kwiat, który nie sprawia problemów i nie wymaga wielu pielęgnacyjnych zabiegów. Nawet jeśli od czasu do czasu zapomnisz o podlewaniu - nie stanie się nic złego. Smagliczka potrafi poradzić sobie w trudnych warunkach i rośnie nawet na nieurodzajnej glebie.

Jak wygląda smagliczka nadmorska?

Smagliczka nadmorska (Lobularia nadmorska) to roślina jednoroczna, która pięknie się rozrasta, a w okresie kwitnienia odznacza się drobnymi kwiatami, które zbierają się w zwarte kępy, zaś kształtem przypominają miniaturowe gwiazdki. To roślina miododajna, która wydziela lekki słodki aromat i przyciąga do siebie pszczoły oraz motyle. Wyrasta na wysokość około 10-30 cm.

Ma półkulisty pokrój, delikatne, rozgałęziające się łodygi, a jej liście są lancetowate. Kwiaty smagliczki zazwyczaj są koloru białego, choć bywają też odmiany fioletowe bądź różowe.

Uprawa i pielęgnacja smagliczki nadmorskiej na balkonie

Smagliczka to dobry wybór na balkon, szczególnie mocno nasłoneczniony. Ta roślina potrafi przetrwać w trudnych warunkach i zdecydowanie lepiej radzi sobie z suszą niż przelaniem. Pochodzi z regionu Morza Śródziemnego, dlatego wysokie temperatury nie są jej straszne. Do pełnego rozkwitu potrzebuje żyznej, lekkiej i przepuszczalnej o lekko zasadowym odczynie.

Ta balkonowa roślina kocha słońce i wystawiona na jego działanie kwitnie najobficiej. Doniczki pokrywają się drobniutkimi kwiatami od czerwca. Smagliczka może kwitnąć nawet do października. Aby przedłużyć ten stan, wystarczy regularnie przycinać pędy i usuwać przekwitłe kwiatostany aby w ten sposób pobudzić ją do wzrostu.

Jeśli chodzi o podlewanie - powinno być ono regularne, ale umiarkowane. Ta roślina nie toleruje przelania. Przy sadzeniu dobrze jest zapewnić jej drenaż, aby woda nie zalegała na dnie donicy.

smagliczka nadmorska to piękny kwitnący kwiat na balkon, fot. Adobe Stock, Kumulugma

Jakie towarzystwo lubi smagliczka?

Smagliczka to piękna dekoracja dla balkonów i tarasów, choć można uprawiać ją także w gruncie, gdzie również szybko się rozrasta i zdobi ogród kwietnym dywanem. Tworzy wyjątkowo atrakcyjnie kompozycje posadzona w doniczkach tuż obok aksamitek, werbeny czy petunii.

