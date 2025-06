Hortensje cieszą się ogromną popularnością, która stale wzrasta. Te dorodne krzewy obsypane okazałymi kwiatostanami pięknie wyglądają zarówno na rabatach, jak i w donicach. Jest wiele efektownych odmian hortensji ogrodowej, bukietowej, pnącej czy krzewiastej, które występują w różnych kolorach: białym, kremowym, odcieniach różu, czerwieni, fioletu i błękitu. Niestety nie zawsze udaje się uzyskać piękne kwiaty.

Jeżeli martwisz się, że twoje hortensje nadal nie wypuściły kwiatów, chociaż u sąsiadów widać już barwne baldachimy, to jeszcze nie jest powód do obaw. To może być normalne. Dowiedz się, dlaczego twój krzew do tej pory nie zakwitł oraz co zrobić, aby to naprawić.

Dlaczego hortensja nie zakwita albo słabo kwitnie?

Chociaż przyjmuje się, że hortensje kwitną w okresie od czerwca do września, to jednak nie wszystkie zaczynają o tej samej porze. W zależności od gatunku termin ten może się przesunąć. Hortensja ogrodowa kwitnie wcześniej niż bukietowa – ta druga często zaczyna kwitnąć dopiero w lipcu.

Czasami przyczyną jest błąd przy uprawie hortensji. Brak kwitnienia lub słabe kwitnienie może wynikać z wielu różnych przyczyn, takich jak:

przemarzniecie pąków kwiatowych , które utworzyły się w poprzednim roku (zagraża to zwłaszcza hortensji ogrodowej, dlatego warto okrywać ją na zimę),

, które utworzyły się w poprzednim roku (zagraża to zwłaszcza hortensji ogrodowej, dlatego warto okrywać ją na zimę), posadzenie hortensji niewłaściwej glebie – kwiaty preferują lekką przepuszczalną, próchniczą ziemię, źle rosną na bardzo wilgotnym i gliniastym podłożu,

– kwiaty preferują lekką przepuszczalną, próchniczą ziemię, źle rosną na bardzo wilgotnym i gliniastym podłożu, nieodpowiednie pH gleby – hortensje mają problem z kwitnieniem, jeżeli gleba jest za bardzo zasadowa lub zbyt kwaśna,

– hortensje mają problem z kwitnieniem, jeżeli gleba jest za bardzo zasadowa lub zbyt kwaśna, brak podlewania – rośliny pozbawione wody, zwłaszcza wtedy, gdy tworzą się kwiatostany, mogą mieć problem z wypuszczeniem nowych kwiatów,

– rośliny pozbawione wody, zwłaszcza wtedy, gdy tworzą się kwiatostany, mogą mieć problem z wypuszczeniem nowych kwiatów, nieodpowiednie nawożenie – stosowanie odżywek bogatych w azot sprzyja tworzeniu się dorodnych soczyście zielonych liści, ale już nie kwiatów,

– stosowanie odżywek bogatych w azot sprzyja tworzeniu się dorodnych soczyście zielonych liści, ale już nie kwiatów, za mało słońca – w przypadku hortensji bukietowej kwitnienie może hamować zbyt mała ilość słońca (hortensji ogrodowej cień tak bardzo nie przeszkadza w kwitnieniu),

– w przypadku hortensji bukietowej kwitnienie może hamować zbyt mała ilość słońca (hortensji ogrodowej cień tak bardzo nie przeszkadza w kwitnieniu), nieprawidłowe przycinanie – jest szczególnie ważne, ponieważ zbyt nadmierne cięcie hortensji może zniszczyć przyrosty z pąkami kwiatowymi.

Jak pobudzić hortensję do wypuszczenia kwiatów?

Jeżeli twoja hortensja jeszcze nie zakwitła, być może wystarczy tylko poczekać. Jak wspomniano, niektóre gatunki i odmiany zaczynają kwitnąć nawet w sierpniu. Sprawdź, czy to nie jest przypadek, który dotyczy twoich krzewów. W innym przypadku wystarczy naprawić powyższe błędy, aby pobudzić hortensję do wypuszczenia kwiatów – jeżeli nie w tym, to na pewno w przyszłym sezonie.

Te 3 rzeczy są ważne, aby pobudzić hortensję do wypuszczenia kwiatów:

Zimą okrywaj wrażliwe odmiany hortensji. Aby nie zniszczył ich mróz, zastosuj okrywę za agrowłókniny . Pamiętaj też o regularnym podlewaniu hortensji. Chociaż jest to roślina, która nie lubi nadmiernej wilgoci, to jednak susza też może zahamować jej wzrost i kwitnienie.

. Pamiętaj też o regularnym podlewaniu hortensji. Chociaż jest to roślina, która nie lubi nadmiernej wilgoci, to jednak susza też może zahamować jej wzrost i kwitnienie. Nawożenie jest ważne dla jakości i wielkości ukwiecenia hortensji, dlatego jeżeli na krzewach nie pojawiły się jeszcze kwiaty, zastosuj odpowiednią odżywkę. Polecane są nawozy bogate w fosfor i potas , które są odpowiedzialne za kwitnienie.

, które są odpowiedzialne za kwitnienie. W ostateczności może być konieczne przesadzenie hortensji. Gleba powinna mieć odpowiednią kwasowość. Aby hortensja bujnie kwitła, najlepiej gdy odczyn gleby nie jest niższy niż 4,5, ani wyższy niż 7,5. Hortensję bukietową posadź na słonecznym stanowisku, gdyż do wydania kwiatów takie warunki są jej niezbędne.

Zwróć szczególną uwagę na przycinanie hortensji. Wiosną nie przycinaj jej zbyt mocno, aby nie usunąć pąków kwiatowych. Wystarczy odciąć tylko suche kwiatostany.

