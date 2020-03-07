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Wiesz, że każdy człowiek posiada ok. 400 receptorów węchowych? To dzięki nim mamy niepowtarzalną zdolność rozpoznawania zapachów. Niektóre koją i przywołują wspomnienia, a inne... męczą, i są nielubiane. Sprawdź, o które chodzi!

Kochasz gotować i jeść, a czas spędzany w kuchni cię relaksuje? Pewnie jak wiele kobiet masz swoje popisowe dania, które uwielbiasz nie tylko za smak, ale i zapach. Jednak oprócz zachwycających aromatów, są i te mniej lubiane: zbyt intensywne, wywołujące negatywne odczucia itp.

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Oto lista najpopularniejszych zapachów kuchennych. Które z nich lubisz, a za którymi nie przepadasz?

Zapach pieczonego ciasta

Fot. Adobe Stock

Szarlotka, sernik, brownie... Już na samą myśl masz ochotę zjeść kawałeczek? My też! Samo pieczenie ciast ma w sobie bardzo dużo magii. Dodatkowo towarzyszy temu wspaniały, słodki i intensywny zapach! Wiele osób uważa, że to właśnie aromat domowych wypieków przypomina nam beztroskie dzieciństwo.

Zapach kawy

Fot. Adobe Stock

Nie ma chyba bardziej pobudzającego zapachu i smaku. Szczególnie rano, gdy chciałabyś spędzić jeszcze chwilę w łóżku, ale trzeba wstawać do pracy :) Świeżo zmielone ziarna mają w sobie niezwykle energetyczną moc. Co więcej, wg „Journal od Environmental Psychology" zapach kawy może wpływać na naszą koncentrację, zdolności analityczne, a nawet poprawiać wyniki osiągane w testach matematycznych! Naukowcy z USA wykazali, że już sam aromat przynosi podobne efekty, jak wypicie "małej czarnej".

Zapach gotowanego rosołu

Fot. Adobe Stock

Zamknij oczy i przypomnij sobie rodzinny dom. A potem niedzielny obiad u dziadków. Co widzisz i co czujesz? Czyżby w twojej świadomości również pojawiła się waza z rosołem? Niektórzy twierdzą, że to najbardziej "domowy zapach", który najsilniej przywołuje wspomnienia z czasów, gdy byliśmy dziećmi. Wszystko za sprawą aromatycznych składników, które tworzą to danie. Mięso z kurczaka, lekko słodkawa woń marchewki, wyraźny aromat cebuli, seler, por i oczywiście pietruszka w połączeniu ze sobą tworzą klasyczną i bardzo szlachetną potrawę.

Zapach świeżych ziół i owoców

Fot. Abobe Stock

Mięta, bazylia, cytryna, pomarańcze, grejpfruty. Zioła i cytrusy doskonale odświeżają i pobudzają. Jeśli wiec chcesz, by w twoim domu zawsze pięknie pachniało, to już teraz zainwestuj w niewielkie doniczki i zielone zioła, a także w owoce. Aby szybko pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z lodówki, możesz włożyć do niej przekrojoną na pół cytrynę. Plasterki tego owocu możesz też upiec w piekarniku. W twoim domu zagości wspaniała woń, która zadziała jak najlepsza aromaterapia!

Zapach świąt

Fot. Adobe Stock

Pierniczki, aromat sparzonego maku, cynamon, mandarynki i oczywiście wanilia. Za to kochamy święta. To właśnie zapachy, niczym wehikuł czasu, przenoszą nas do beztroskiej krainy dzieciństwa, pełnej zabawy, beztroski, magicznych chwil, oczekiwania na pierwszą gwiazdkę i oczywiście świetego Mikołaja.

Zapach smażonych dań

Fot. Adobe Stock

Warzywa prosto z patelni, szakszuka, placki ziemniaczane, ryba, a może klasyczny polski schabowy? Każdy, kto smażył kiedykolwiek coś na patelni wie, że nie da się wykonać tej czynności bez uwolnienia różnych nut zapachowych. To całkowicie normalne, tak działają prawa chemii. Nie dziw się więc, że wrzucając na rozżarzoną patelnię cebulę lub mięso, intensywny zapach czuć niemal w całym domu.

Jak poradzić sobie z nieprzyjemnymi zapachami w kuchni?

Masz kuchnię otwartą na salon, a może po prostu jesteś szczęśliwą posiadaczką bardzo wrażliwego zmysłu węchu? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałaś twierdząco, to pewnie zgodzisz się ze stwierdzeniem, że są takie kuchenne zapachy, które ci przeszkadzają. Czy można się ich pozbyć?

Oczywiście! W końcu wystarczy zainwestować w dobry okap i po kłopocie. Niestety, tylko teoretycznie. Żaden okap nie da 100% pewności, że zapachy z kuchni nie wnikną w koce, poduszki, firany czy zasłony, które znajdują się w salonie. To dlatego zapach cebuli, smażonych warzyw, czy mięsa czujemy później na tekstyliach czy odzieży. >>Jak poradzić sobie z trudnymi zapachami w niewielkim wnętrzu lub w przypadku kuchni otwartej na salon - sprawdź!

Te 3 zapachy najbardziej wsiąkają w ubrania. Jak sobie z tym radzić?

Na szczęście z nieprzyjemnymi zapachami możesz sobie poradzić w inny sposób. Idealnym rozwiązaniem jest duet do prania - żel Persil Against Bad Odors oraz kapsułki Persil Discs 4w1!

Fot. Materiały prasowe

Kapsułki do prania Persil Discs Against Bad Odors 4w1 dzięki Technologii Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów zapewniają praniu długotrwałą świeżość. Działa to jak magnes, wyłapujący niechcianą woń, a w jej miejsce następuje uwalnianie składników kompozycji zapachowej, nadając intensywną świeżość. Dodatkowo dbają o tkaniny!

Żel do prania Persil Against Bad Odors usuwa brzydki zapach z ubrań, pościeli czy ręczników. Wszystko dzięki unikalnej Technologii Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów. Formuła żelu z Technologią Deep Clean wnika głęboko we włókna ubrań, aby usunąć nawet najbardziej uporczywe plamy.

A ty, które zapachy kuchenne uwielbiasz, a za którymi nie przepadasz? I najważniejsze - jak sobie z nimi radzisz?

Materiał powstał z udziałem marki Persil.