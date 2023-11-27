Wieńce świąteczne i adwentowe są nieodłącznym elementem przygotowań do Wigilii. Ponieważ Adwent rozpoczyna się na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem, przygotowanie takiego stroiku idealnie pomaga wprowadzić się w odświętną atmosferę. Oczywiście możesz kupić gotowy wieniec, ale własnoręczne wykonanie takiej dekoracji dostarcza dużo satysfakcji. Wieniec świąteczny możesz powiesić na drzwiach wejściowych lub ułożyć na stole.

Spis treści:

Własnoręcznie zrobiony wianek świąteczny z bombkami to piękna i bogata dekoracja na świąteczny stół czy na drzwi. Wybierz bombki różnej wielkości, aby efekt był jeszcze bardziej spektakularny. Świetnie sprawdzą się także duże szklane bombki, które luźno powiesisz na dolnej części wieńca - taka dekoracja będzie idealna na drzwi.

Możesz także zrezygnować z innych elementów i stworzyć wieniec świąteczny z samych bombek. Taka ozdoba idealnie sprawdzi się na stół jako stroik adwentowy - wystarczy, że wstawisz do środka 4 dekoracyjne świece.

fot. Wieńce świąteczne z bombkami/Adobe Stock, fesenko

Nowoczesne wieńce świąteczne często są minimalistyczne i wykorzystują rustykalne elementy. Doskonałym pomysłem będzie sięgnięcie po plaster drewna i ułożenie na nim wybranych dekoracji - gałązek, bombek, szyszek czy świec. Tak stworzysz wianek bożonarodzeniowy lub stroik adwentowy na stół.

Jeśli chcesz przygotować dekorację świąteczną na drzwi, wybierz stelaż z rattanu, wikliny lub gałązek i owiń go gałązkami, ale nie w całości. Popularne jest zdobienie tylko dolnej części stelażu, najlepiej naturalnymi elementami. Dodaj także szyszki lub żołędzie, a całość wykończ ozdobną wstążeczką czy sznurkiem jutowym i w takiej formie powieś na drzwiach.

fot. Nowoczesny wianek bożonarodzeniowy na drzwi/Adobe Stock, shangarey

Świąteczne wieńce na drzwi możesz umieścić w domu, ale także na drzwiach wejściowych. Często są to bardzo bogate dekoracje, które z założenia ma być widać z daleka. Do przygotowania takiego wianka bożonarodzeniowego wykorzystaj przede wszystkim grube, "mięsiste" gałązki (sztuczne lub żywe), ozdobne wstążki oraz dodatki w postaci szyszek czy bombek.

Całość wykończ sztucznym śniegiem w sprayu i dodaj sznurek lub drucik, na którym następnie zawiesisz wieniec na drzwiach. Możesz także dodać zwisające elementy, np. dzwoneczki, które będą przyjemnie brzęczeć za każdym razem, kiedy ktoś wejdzie do domu.

fot. Wianek na drzwi bożonarodzeniowy/Adobe Stock, fottoo

Jeśli chodzi o wieńce świąteczne i stroiki na stół, możesz puścić wodze fantazji. Nie musisz obawiać się, że ozdoba będzie zbyt ciężka do zawieszenia. Postaw na grube gałęzie, dodaj suszone lub sztuczne owoce (świetnie sprawdzają się np. żurawina i jarzębina), a także dekoracyjne świece. W ten sposób stworzysz stroik świąteczny, który idealnie będzie prezentował się na stole, półce czy komodzie.

Świece traktuj jako adwentowe lub po prostu jako dekorację świąteczną, którą będziesz zapalać podczas chłodnych wieczorów.

fot. Jak zrobić wianek świąteczny/Adobe Stock, LIGHTFIELD STUDIOS

Druciane, cienkie stelaże są coraz bardziej popularne, jeśli chodzi o tworzenie ozdób świątecznych DIY. Z jego pomocą możesz zrobić ciekawą girlandę na okno, ale także świąteczny stroik w minimalistycznym lub lekko buduarowym stylu. Wybierz drucik w miedzianym kolorze i w dolnej części umieść wybrane ozdoby do wianka. Całość wykończ żywą jarzębiną, jemiołą albo niewielkimi bombkami.

Druciane stelaże lubią także towarzystwo lampek choinkowych z jednolitym światłem oraz sztucznego śniegu. Możesz oczywiście także owinąć cały stelaż gałązkami i wszelkimi innymi ozdobami, aby stworzyć ciekawy stroik na drzwi, okno czy stół.

fot. Wianek bożonarodzeniowy DIY/Adobe Stock, Rawpixel.com

Prawdziwe gałązki nie tylko pięknie się prezentują, ale także intensywnie pachną, szczególnie jeśli umieścisz stroik blisko grzejnika, który będzie dodatkowo "rozprowadzał" świąteczny aromat po całym mieszkaniu. Często argumentem przeciw jest fakt, iż taka dekoracja gubi igły i z czasem "łysieje", niemniej jednak jest to piękna, naturalna ozdoba świątecznego stołu.

Żywe iglaki możesz dowolnie łączyć z naturalnymi i sztucznymi elementami i stworzyć w ten sposób naprawdę bogatą ozdobę świąteczną, która doskonale sprawdzi się podczas wigilijnej kolacji czy przez cały czas Adwentu.

fot. Jak zrobić wianek bożonarodzeniowy/Adobe Stock, Stephen Orsillo

Małe lampki świąteczne to idealny dodatek do świątecznych wianków i stroików. Dla najlepszego efektu wybierz naprawdę małe żarówki o jednolitym, ciepłym lub zimnym światłem. Świetnie sprawdzą się te na baterie, aby wygodnie schować kostkę pod wiankiem lub za nim i cieszyć się piękną dekoracją bez konieczności ciągnięcia kabli przez mieszkanie.

Kolorowe lampki choinkowe też się sprawdzą, ale najciekawszy efekt uzyskasz, jeśli wykorzystasz światełka w pełni białe lub żółte.

fot. Wianek świąteczny diy/Adobe Stock, sonya etchison

Czytaj także:

Jak zrobić choinkę z szyszek?

Nowoczesne stroiki świąteczne w słoikach

Papierowe ozdoby na choinkę DIY