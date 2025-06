Upał, który psuje nastrój? Już nie!

Delikatne światło, cisza, kubek kawy w ręce. Letnie poranki na poddaszu bywają wyjątkowo przyjemne. Ale wystarczy kilka godzin pełnego słońca, by z bajkowego nastroju zrobiło się nie do zniesienia. Rozgrzane meble, duszne powietrze i bezradność wobec żaru za oknem. Na szczęście da się temu zapobiec. Osłony zewnętrzne działają jak klimatyczna tarcza – skutecznie blokują ciepło, zanim zdąży ono dostać się do środka. Bez hałasu, bez prądu, za to z ogromnym komfortem.

Zatrzymać słońce zanim dotrze do szyby

Wbrew pozorom, to nie wnętrze domu powinno być pierwszą linią obrony przed gorącem. Najlepiej zadziała rozwiązanie, które zablokuje promienie słoneczne jeszcze przed szybą. I właśnie na tym polega przewaga osłon zewnętrznych. Chronią nawet osiem razy skuteczniej niż rolety montowane od wewnątrz.

Brzmi nieprawdopodobnie? A jednak! Rolety wewnętrzne pozwalają ciepłu przeniknąć przez szybę, a dopiero potem próbują je zatrzymać. Tymczasem markizy i rolety zewnętrzne skutecznie ograniczają promieniowanie słoneczne już na etapie jego kontaktu z oknem. Efekt? Temperatura w pomieszczeniu może być nawet o kilkanaście stopni niższa.

Markiza AMZ Komfort. Mat. prasowe

Markiza czy roleta – co będzie lepsze?

Obie opcje świetnie sprawdzają się latem, ale działają nieco inaczej. Dlatego warto wybrać tę, która najlepiej odpowiada na twoje potrzeby.

Rolety zewnętrzne (np. ARZ Komfort od FAKRO) to rozwiązanie dla tych, którzy oczekują maksymalnej ochrony. Ich aluminiowy pancerz nie tylko izoluje ciepło, lecz także zapewnia zaciemnienie, wyciszenie oraz dodatkowe bezpieczeństwo antywłamaniowe. Sprawdzą się idealnie w sypialni, pokoju dziecięcym lub wszędzie tam, gdzie chcesz odciąć się od światła i hałasu.

Zasunięta roleta sprawia, że w pomieszczeniu robi się ciemno i w dzień może być konieczność zapalania sztucznego światła. Inaczej jest w przypadku markizy, która przepuszcza naturalne światło. Markizy zewnętrzne (takie jak AMZ Komfort) są nie tylko bardziej uniwersalne, ale też lżejsze wizualnie. Wykonane z tkaniny o strukturze drobnej siateczki, przepuszczają jedynie 4–14% promieniowania słonecznego, pozwalając jednocześnie widzieć, co dzieje się na zewnątrz. Nie zaciemniają całkowicie, ale skutecznie eliminują refleksy świetlne i przegrzewanie. Świetnie sprawdzą się w kuchni, salonie czy gabinecie.

Ręcznie, elektrycznie czy… samoczynnie?

Kolejna zaleta? Swoboda wyboru sposobu sterowania. Markizy AMZ Komfort dostępne są w wersji ręcznej (z wygodnym drążkiem), elektrycznej lub solarnej. Model AMZ Komfort Z-Wave Solar rozwija się samoczynnie pod wpływem słońca i zwija, gdy robi się pochmurno Bez podłączania do sieci i bez twojego udziału.

Rolety zewnętrzne ARZ Komfort również oferują wygodę sterowania – pilotem, aplikacją lub w wersji solarnej. To idealna opcja, gdy nie masz możliwości doprowadzenia prądu. Dodatkowo, systemy Z-Wave i WiFi Tuya pozwalają włączyć je w ekosystem inteligentnego domu.

Roleta ARZ Komfort. Mat. prasowe

Markiza FAKRO. Mat. prasowe

Styl dopasowany do twojego dachu

Ochrona przed upałem może iść w parze z estetyką. Markizy i rolety zewnętrzne FAKRO bez problemu dopasujesz do koloru dachu. Do wyboru masz trzy modne odcienie: antracyt, szarobrązowy i czarny. Markizy są dostępne także w wersji z różnym stopniem prześwitu: 10% – dla lepszego doświetlenia, lub 1% – dla mocniejszego przyciemnienia i intensywniejszego koloru.

Co więcej, markizy z prowadnicami możesz zostawić rozwinięte przez całe lato. Są odporne na wiatr, więc nie trzeba ich zwijać przy każdej zmianie pogody.

Komfort przez cały sezon

Upalne dni nie muszą oznaczać walki z temperaturą. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom FAKRO możesz cieszyć się jasnym, przewiewnym i komfortowym poddaszem przez całe lato – bez konieczności montażu klimatyzacji. Wybierz osłonę, która najlepiej pasuje do twojego stylu życia i zyskaj spokój na wiele sezonów.

Nie czekaj, aż upał znów da się we znaki. Zainwestuj w osłony zewnętrzne i przejmij kontrolę nad temperaturą jeszcze zanim słońce rozgości się na dobre.

