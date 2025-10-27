Drobny prezent na nowe mieszkanie – personalizowany breloczek do kluczy

Twoi bliscy przeprowadzają się, ale w ferworze przygotowań i porządków, nie mogą pozwolić sobie na organizację parapetówki? Może szukasz drobnego upominku dla dalszych znajomych lub osób, które krótko znasz? Postaw na oryginalny prezent na nowe mieszkanie, który będzie symbolem rozpoczęcia kolejnego etapu życia. Zdecyduj się na breloczek do kluczy. Wybierz motyw kojarzący się z domem, zainteresowaniami lub skojarzeniami, jakie wywołują w Tobie obdarowywane osoby. Spraw, by taki drobiazg był jak najbardziej personalizowany. Jeśli masz większy budżet, możesz dołączyć butelkę wina, dobrą kawę lub herbatę czy słodki upominek.

Pomysł na prezent na nowe mieszkanie – chwila relaksu

Podczas przeprowadzki często trudno o odpoczynek. Dlatego zadbaj o swoich bliskich i podaruj im chwilę relaksu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Jeśli to dalsi znajomi, skompletuj akcesoria kojarzące się z ciepłą, domową atmosferą, np.:

świece,

różnego rodzaju herbaty,

zestaw do parzenia gorącej czekolady,

dyfuzor zapachowy,

przyjemny w dotyku koc.

Pamiętaj jednak, aby różnego rodzaju dekoracje i tekstylia wybierać wtedy, kiedy znasz upodobania osób obdarowywanych. Możesz też dyskretnie podpytać o kolory, jakie będą dominować w nowym mieszkaniu.

Prezent na nowe mieszkanie wcale jednak nie musi być materialny. W ramach upominku zaproponuj pomoc w przenoszeniu rzeczy, skręcaniu mebli, porządkach lub zaproś bliskich na obiad. Możesz też przygotować vouchery, gwarantujące Twoją pomoc podczas przeprowadzki.

Adobe / Shutterstock

Prezent na parapetówkę dla małżeństwa lub pary – komplet pościeli

Pierwsza noc w nowym mieszkaniu to często wielkie wydarzenie, dlatego zadbaj, by była komfortowa i przyjemna. Komplet eleganckiej, doskonałej jakości pościeli to praktyczny prezent na parapetówkę dla małżeństwa lub pary. Wybieraj naturalne materiały: bawełnę o wysokiej gramaturze, bambus, len, jedwab. Unikaj włókien syntetycznych, czyli poliestru lub mikrofibry w składzie. Taka pościel często ma piękny nadruk, nie gniecie się i jest przyjemna w dotyku, ale jest zdecydowanie mniej przewiewna, łatwo się w niej przegrzać. Takie materiały – w przeciwieństwie do naturalnych – słabo regulują temperaturę i odprowadzają wilgoć. Mogą też wywoływać podrażnienia u osób z wrażliwą skórą.

Elegancki i praktyczny prezent na parapetówkę – ekspres do kawy

W kategorii praktycznych prezentów na parapetówkę zdecydowanie znajduje się ekspres do kawy. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niego dobrze wyposażonej kuchni. Zdecyduj się na model, który pozwoli na przygotowanie wielu rodzajów napojów: od idealnego espresso po kawy mleczne. Dla zabieganych i perfekcjonistów najlepszy będzie ekspres automatyczny, który samodzielnie dopasuje odpowiednie parametry parzenia. Dobrze, aby miał wbudowany precyzyjny i trwały młynek stalowy oraz higieniczny system mleczny w postaci karafki.

Materiały prasowe

Przykładem uniwersalnego modelu idealnego na start w nowym mieszkaniu będzie De’Longhi Magnifica Evo Next. Ma klasyczny, minimalistyczny design, który pasować będzie do każdego wnętrza. Łatwo też znaleźć na niego miejsce nawet w małej kuchni. Zaspokoi każdą potrzebę na kawę, bo w menu znajduje się aż 13 pozycji. Ponadto można je wszystkie personalizować, ustawiając poziom intensywności, opcje temperatury, rozmiar napoju i rodzaj pianki. Cała obsługa koncentruje się na wygodnym kolorowym wyświetlaczu TFT. Nie trzeba też martwić się o czyszczenie ekspresu, bo wszystkie wyjmowane elementy można myć w zmywarce.

Budżet nie pozwala Ci na wybór tak dużego prezentu? Często jeden naprawdę przydatny upominek lepiej się sprawdzi niż wiele podobnych gadżetów i akcesoriów do domu. Dlatego zaproponuj innym gościom składkę na dobrej jakości ekspres do kawy, który będzie towarzyszył obdarowanym każdego dnia podczas przerw na ulubioną „małą czarną” lub „dużą białą”. Ciekawym pomysłem będzie też dołączenie do życzeń przepisów na oryginalne kawy. Inspiracji możesz szukać na Blogu o Kawie De’Longhi.

Oryginalny prezent na parapetówkę – galeria zdjęć

Szukasz niestandardowego pomysłu na prezent na parapetówkę i masz mnóstwo wspólnych zdjęć z osobą lub osobami, które Cię zapraszają? Podaruj coś, co zawsze będzie przypominało o Waszej relacji, a jednocześnie ozdobi – często jeszcze puste – ściany nowego mieszkania. Kup kilka ramek różnej wielkości lub jedną, która tworzy galerię. Możesz też wykorzystać dużą antyramę, w której umieścisz kolaż lub kompozycję fotografii. Zwróć uwagę nie tylko na tematyczny dobór zdjęć, ale też na ich kolorystykę oraz jakość. Pamiętaj też o tym, by dopasować formę galerii do stylu i upodobań właścicieli nowego mieszkania. Minimalistom spodobają się spokojne kadry i dopasowane do siebie, stonowane ramy. Osobom lubiącym kolory może przypaść do gustu szalony kolaż lub kompozycja z różnego typu ramek.

Adobe / Shutterstock

Uniwersalny prezent na parapetówkę – dobrej jakości patelnia

Nie ma się co oszukiwać: na nowy start zdecydowanie przydadzą się praktyczne prezenty. Na parapetówkę kup więc coś, co przyda się na co dzień. Zdecyduj się na akcesoria lub sprzęty bardzo dobrej jakości, aby posłużyły długo i były naprawdę przydatne na samym początku. Dobrze sprawdzi się mocna patelnia – podstawowe wyposażenie każdej kuchni, a więc też uniwersalny prezent na nowe mieszkanie. Zwróć uwagę na to, by była wykonana z solidnego materiału (stali, żeliwa), była kompatybilna ze wszystkimi typami kuchenek (do indukcyjnych spód musi być ferromagnetyczny) i miała grube dno, które lepiej rozprowadzi ciepło i nie będzie się odkształcać. Wybór rodzaju powłoki zależy od preferencji: teflon lub PTFE zapobiegnie przywieraniu, ale patelnia ceramiczna będzie zdrowsza i lepiej zniesie wysoką temperaturę. Najtrwalsze i niewpływające na smak będą te stalowe lub żeliwne. Muszą jednak być odpowiednio pielęgnowane i mogą wymagać sezonowania.

Mat. prasowe

Materiał promocyjny marki De'Longhi