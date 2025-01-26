Zastanawiasz się nad zakupem nowego czajnika? Pragniesz, aby był nie tylko funkcjonalny, ale też pięknie się prezentował? Marka Russell Hobbs ma w swoim portfolio urządzenie, które docenią nie tylko kobiety, ale wszyscy domownicy. Skąd ta pewność? Sprawdziłam go w swoim mieszkaniu.



Czajnik Calm marki Russell Hobbs - moje pierwsze wrażenia

W moim mieszkaniu kuchnia jest połączona z salonem, dlatego szczególnie zwracam uwagę na urządzenia, które się w niej znajdują. Zależy mi nie tylko na ich funkcjonalności w samym gotowaniu, ale także na tym, aby pracowały jak najciszej, ponieważ zazwyczaj, kiedy ja coś przygotowuję, wówczas ktoś w salonie pracuje czy ogląda telewizję.

Nie ukrywam też, że lubię, kiedy sprzęty pasują do wnętrz w moim mieszkaniu, w których na co dzień królują kontrastowe, mocne barwy. Kuchnia to biel i czerń. Chętnie łączę te dwa kolory z odcieniami złota, miedzi i srebra, więc design, to było pierwsze co zwróciło moją uwagę, kiedy okazało się, że mogę przetestować czajnik elektryczny Calm Russell Hobbs Calm.

W moje oczy najpierw rzuciło się matowe szkło oraz nowoczesne akcenty w miedzianym kolorze. Potem okazało się, że czajnik dodatkowo zmienia barwy podczas gotowania wody, co na pewno jest nie tylko ciekawym, ale też niezwykle praktycznym rozwiązaniem, ale o tym za chwilę.

Następnie zwróciłam uwagę na to, że czajnik Calm posiada dobrze wyprofilowaną rączkę, która bardzo stabilnie leży w dłoni, a jego obrotowa podstawka ułatwia korzystanie z niego niezależnie od tego, w której ręce go trzymamy podczas stawiania. Na dodatek posiada długi przewód, dzięki czemu pozwala na pełną swobodę aranżacyjną.



Z kolei podczas napełniania go wodą (ma pojemność 1,7 l), górna pokrywa szeroko się otwiera, przez co cały proces jest bardzo szybki i komfortowy.

Czajnik Calm od Russell Hobbs - innowacja w mojej kuchni, o jakiej marzyłam

Jednak dopiero po postawieniu na stację grzewczą, to urządzenie naprawdę pokazuje, co potrafi. Czajnik Calm został wyposażony w dotykowy panel sterujący, który jest umieszczony w podstawie czajnika. Dzięki temu możemy spersonalizować gotowanie wody! Tak, to nie żart. Przede wszystkim mogłam dopasować, jaką temperaturę ma osiągnąć woda, co jest szczególnie ważne podczas zaparzania herbat, np. zielonej.

Zazwyczaj gotowałam wodę i czekałam, aż ostudzi się do pewnej temperatury, którą określałam na wyczucie. Ten czajnik jednak pozwala mi na wybór dopasowanej temperatury do moich potrzeb w zakresie od 40 do 100 stopni (regulacja co 5 stopni) i sam dba o wyłączenie, kiedy zostaje ona osiągnięta.

A co, kiedy zapomnę, że gotowałam wodę? Urządzenie posiada funkcję, która podtrzymuje temperaturę nawet przez 15 minut! Lecz skąd mam wiedzieć, że ten czas minął? Wtedy znika białe światło. Prawda, że praktyczne rozwiązanie?

Jeśli już przy kolorach jesteśmy, to tutaj również zastosowano ciekawe rozwiązanie - podczas gotowania czajnik zmienia swoje barwy.

Jest jeszcze jedna funkcja, która szczególnie mnie zaskoczyła w czajniku Calm Russell Hobbs - możliwość spersonalizowania go przez... melodię.

Ten model został wyposażony w 5 linii melodycznych, które przyjemnie koją, kiedy woda się gotuje. Można je odtwarzać podczas gotowania wrzątku, a także wtedy, kiedy urządzenie podtrzymuje temperaturę. A jeśli jakiś dźwięk działa na nas tak kojąco, że chcemy go słuchać niezależnie od gotowania wody, to również jest to możliwe.

Na koniec muszę Wam zdradzić, za co najbardziej pokochałam ten czajnik. Praktycznie nie słyszę jego pracy! Po raz pierwszy czajnik nie zakłóca oglądanego serialu. Jak to możliwe? Technologia cichego gotowania rozbija pęcherzyki powietrza podczas gotowania wody, dzięki czemu redukuje hałas do minimum - nawet podczas wrzenia.

Szczerze mówiąc, nie myślałam, że czajnik może mnie tak zachwycić. Teraz, kiedy już wiem, jak cicho pracuje, wręcz drażnią mnie dźwięki innych tego typu urządzeń.

Cena RRP czajnika Calm marki Russell Hobbs to 549 zł.

Materiał promocyjny marki Russell Hobbs.