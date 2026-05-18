Zwrot w dobrą stronę

Choć wprowadzenie systemu kaucyjnego wzbudziło duże emocje, w praktyce działa on bardzo prosto: kupując napój w takim opakowaniu, płacisz kaucję, którą odzyskujesz po jego zwrocie.

W Polsce system kaucyjny obejmuje wybrane opakowania oznaczone specjalnym logotypem. To właśnie po nim najłatwiej rozpoznać, które z nich warto zachować, aby następnie oddać do zwrotu. W zależności od rodzaju opakowania (butelki plastikowe o poj. do 3L, puszki o poj. do 1L i butelki szklane o poj. do 1,5L) kaucja wynosi od 0,50 zł do 1 zł, a jej równowartość można odzyskać w formie bonu lub gotówki.

Oddajesz – odzyskujesz. To naprawdę tak proste!

Opróżnij opakowanie – butelki i puszki powinny być czyste, bez resztek napoju. Nie zgniataj – automat musi rozpoznać kształt i kod kreskowy, aby zatwierdzić włożoną butelkę lub puszkę. Zakręcaj opakowania – oddawaj plastikowe butelki razem z nakrętką, to ułatwia recykling. Odbierz bon – wydruk uprawnia do zwrotu kaucji. Wykorzystaj voucher przy zakupach w sklepie.

Butelkomat – mój ulubiony

Butelkomaty są już dostępne w niemal każdym sklepie sieci POLOmarket, a ich liczba stale rośnie. Dzięki temu zwrot opakowań staje się naturalnym elementem wizyty w supermarkecie, a nie dodatkowym obowiązkiem. A dla jeszcze większej wygody, POLOmarket przygotował specjalną stronę z mapą automatów, dzięki której klienci mogą w kilka sekund sprawdzić najbliższą im lokalizację. Sieć przygotowała także materiały edukacyjne na temat systemu kaucyjnego. Wszystkie informacje można znaleźć na oficjalnej stronie POLOmarketu w zakładce „Butelkomaty”.

W wielu placówkach czas na wykorzystanie bonu ze zwróconych opakowań jest ograniczony. W POLOmarkecie klienci otrzymują bon ważny aż 3 lata, dzięki czemu mogą spokojnie zdecydować, kiedy najlepiej go wykorzystać.

Porządek dla domu i natury

System kaucyjny to coś więcej niż zwrot pieniędzy za opakowania – to rozwiązanie, które jest wygodne, opłacalne, a przede wszystkim przyjazne środowisku. A dzięki rozbudowanej sieci butelkomatów, zwracanie pustych opakowań może stać się codziennym, prostym nawykiem o naprawdę dużym znaczeniu.

