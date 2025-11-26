Jesień to doskonały sezon na zmiany w domu, zarówno te symboliczne (nowy dywan, lampa czy odświeżona łazienka), jak i większe projekty: wymianę podłogi, montaż nowych drzwi czy planowanie kuchni od nowa. Nic dziwnego, że to właśnie listopad staje się dla wielu Polek i Polaków momentem domowych decyzji. Wiele z nas myśli już o świątecznym czasie i przygotowaniu do niego swoich domów, jak również o świeżym wejściu w nowy rok.

Black Weeks dla domu

Black Weeks to już nie tylko "promocja". To wydarzenie sezonu – tak samo istotne jak wiosenne premiery w modzie czy letnie nowości kosmetyczne.

Co ciekawe, coraz częściej inspirujemy się trendami… wnętrzarskimi. Urządzanie mieszkania stało się elementem naszego stylu życia, a piękne przestrzenie są równie ważne jak dobrze skomponowana garderoba. Coraz więcej osób planuje Black Weeks pod kątem domu: porównuje produkty, ogląda metamorfozy w social mediach, szuka pomysłów na szybkie zmiany.

Łazienki, podłogi, drzwi czy kuchnie to kategorie, które jeszcze kilka lat temu kojarzone były z "dużymi remontami". Dziś wiemy, że nawet kosmetyczne modyfikacje mogą dać spektakularne efekty.

mat. prasowe

Jak nie przepłacić za odświeżenie przestrzeni?

Jeśli myślicie o remoncie, odświeżeniu albo małej metamorfozie, Black Sales Weeks w Komfort to idealny moment. Rabaty sięgają aż do -30%, a lista produktów jest szeroka i dopasowana zarówno do szybkich, jak i większych zmian.

Promocje możecie śledzić na bieżąco tutaj: https://komfort.pl/st/black-weeks

Komfort – marka, która rozumie polskie domy i ich potrzeby

Polskie wnętrza w ostatnich latach bardzo się zmieniły. Lubimy prostotę, jasne barwy, nowoczesny minimalizm, ale z nutą ciepła. Szukamy praktycznych rozwiązań, które można wdrożyć szybko, bez generalnego remontu i długiego zamieszania.

Dlatego tak dużą popularnością cieszą się zmiany typu:

położenie nowych paneli,

odświeżenie łazienki,

wymiana drzwi,

a nawet zaplanowanie nowej kuchni, która odpowie na aktualne potrzeby wszystkich domowników.

Komfort idealnie wpisuje się w te oczekiwania – nie tylko szerokim wyborem produktów, ale też estetyką zgodną z aktualnymi trendami i jakością, która pozwala na metamorfozę bez kompromisów.

mat. prasowe

Nowoczesne podejście marki doskonale odzwierciedla najnowsza realizacja zapowiadająca Black Weeks, w której wykorzystano AI! Komfort świadomie wykorzystuje ten potencjał, by budować własne, łatwo rozpoznawalne uniwersa wizualne — bardziej sugestywne i zapadające w pamięć niż standardowe, realistyczne zdjęcia produktów.

Podczas Black Sales Weeks szczególnie warto zwrócić uwagę na cztery kategorie:

Łazienki

Od wieloformatowych płytek po modne mozaiki, armaturę w kolorze matowej czerni, kabiny prysznicowe ze złotym lub czarnym wykończeniem i meble, które potrafią całkowicie odmienić wnętrze. To idealny moment, by nadać łazience charakter – nowoczesny, retro albo totalnie minimalistyczny.

Od wieloformatowych płytek po modne mozaiki, armaturę w kolorze matowej czerni, kabiny prysznicowe ze złotym lub czarnym wykończeniem i meble, które potrafią całkowicie odmienić wnętrze. To idealny moment, by nadać łazience charakter – nowoczesny, retro albo totalnie minimalistyczny. Podłogi

Nowe panele potrafią zmienić mieszkanie w jeden weekend. Komfort oferuje szeroki wybór wzorów – od skandynawskich jasnych desek po ponadczasowe dęby i modne ryflowania. To jedna z najszybszych i najefektowniejszych metamorfoz. Nowoczesne techniki montażu sprawiają, że niemal każdy sobie poradzi z ich ułożeniem.

Nowe panele potrafią zmienić mieszkanie w jeden weekend. Komfort oferuje szeroki wybór wzorów – od skandynawskich jasnych desek po ponadczasowe dęby i modne ryflowania. To jedna z najszybszych i najefektowniejszych metamorfoz. Nowoczesne techniki montażu sprawiają, że niemal każdy sobie poradzi z ich ułożeniem. Drzwi

Niewielka zmiana, ogromny efekt wizualny. Nowoczesne skrzydła drzwiowe optycznie powiększają przestrzeń, dodają lekkości i nadają wnętrzu stylowy rytm. W ramach Black Weeks można wybierać z wielu modeli w świetnych cenach.

Niewielka zmiana, ogromny efekt wizualny. Nowoczesne skrzydła drzwiowe optycznie powiększają przestrzeń, dodają lekkości i nadają wnętrzu stylowy rytm. W ramach Black Weeks można wybierać z wielu modeli w świetnych cenach. Kuchnie

Miejsce, które łączy domowników bardziej niż jakiekolwiek inne. Black Weeks to dobry moment, by poprawić jej funkcjonalność: nowy układ szafek, modne fronty, wygodne blaty czy rozwiązania ułatwiające przechowywanie. Można pójść na całość i przeprowadzić generalny remont, lub zdecydować się na metamorfozę tylko jednego, kuchennego elementu, który doda pomieszczeniu świeżości.

mat. prasowe

Black Weeks okazją do zmiany

Niezależnie od tego, czy marzy nam się nowe lustro w łazience, podłoga w salonie, wymiana drzwi czy odświeżona kuchnia, Black Weeks w Komfort daje możliwość, by zrealizować te plany w dobrej cenie.

Materiał promocyjny marki Komfort.