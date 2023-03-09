Wiosenne dekoracje 2023: przegląd najpiękniejszych dodatków do domu na nadchodzący sezon wiosenno-letni
Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a razem z nią nowe trendy wnętrzarskie. Zobacz, co warto kupić w nadchodzącym sezonie i jak udekorować mieszkanie, aby wyglądało pięknie nie tylko podczas Świąt Wielkanocnych, ale także przez całą wiosnę. Postaw przede wszystkim na kwiaty i minimalistyczne motywy.
Wprowadź wiosnę do swojego mieszkania przy pomocy odpowiednich dodatków, nawet jeśli aura za oknem jeszcze jest mocno zimowa. Zobacz, na co warto polować w sklepach, aby przyjemnie odmienić każde wnętrze.
Spis treści:
Wiosenne dekoracje do domu: sztuczne i żywe kwiaty
Piękne bukiety to niezaprzeczalny symbol wiosny. Jeśli chcesz, aby do twojego domu czy mieszkania wpłynął powiew świeżości, postaw na żywe kwiaty w doniczce lub wazonie. Sprawdzą się tulipany, hiacynty, żonkile oraz prymulki. Równie dobrym pomysłem są wszelkiego rodzaju sztuczne kwiaty, gałązki i duże bukiety.
Możesz umieścić je w dowolnej części domu, także tej bez dostępu do światła słonecznego (np. w łazience bez okien). W ten sposób odczarujesz każde pomieszczenie i nadasz mu wiosenny, lekki charakter.
Świetnie sprawdzą się także sztuczne lub żywe zielone rośliny doniczkowe - wiosna to idealny moment na poszerzenie kwiatowej rodziny i stworzenie prawdziwej dżungli w domu.
Wiosenne tekstylia
Wiosną królują kwiatowe motywy w postaci poszewek na poduszki, pościeli czy narzut na łóżko i kanapę. Świetnie sprawdzą się także koce w lekkich, pastelowych kolorach oraz wiosenne zasłony na okno.
Nie zapomnij także o dekoracji stołu - postaw na kwiatowe bieżniki lub obrusy, a także dekoracyjne podkładki pod kubki lub talerze.
Dekoracyjna ceramika i szkło na wiosnę
Kiedy za oknem zaczyna robić się cieplej, kawa czy herbata lepiej smakują z wiosennych kubków i szklanek. Warto postawić na stole czy szafkach ozdobne wazony lub doniczki - nawet niewielkie elementy mogą odmienić wnętrze i sprawić, że będzie wyglądało świeżo.
Dobrze jest wybrać białe dekoracje, które odbijają światło, dzięki czemu mieszkanie wygląda jeszcze bardziej wiosennie.
Wiosenne dekoracje do domu: bibeloty
Czym byłaby wiosenna aranżacja wnętrz bez ozdobnych bibelotów? W tym sezonie królują dekoracyjne koszyki, figurki oraz wiosenne grafiki w ramkach. Popularne są przede wszystkim bibeloty w kolorze białym, ale świetnie sprawdzają się także pastelowe odcienie żółtego, zielonego i niebieskiego.
Od wielu sezonów wiosną dominują także naturalne barwy oraz materiały - morska trawa, rattan i ciepłe odcienie beżu. Bibeloty i dodatki w tych kolorach.
Wiosenne dekoracje do domu: sztuczny bukiet kwiatów, Homla, cena 49,99 zł
Bukiet sztucznych kwiatów to świetna, całoroczna dekoracja. Wiadomo, że świeże kwiaty mają zupełnie inną wartość, ale wazon z tego typu dekoracją wygląda elegancko i pasuje do każdego wnętrza.
Wiosenne dekoracje do domu: narzuta w kwiaty, Bonprix, cena 69,99 zł
Kwiatowa narzuta może być wykorzystana na łóżku, fotelu, a także pełnić funkcję ochrony kanapy. Dzięki niej możesz w łatwy i szybki sposób odmienić wygląd swojego wnętrza bez konieczności kupowania nowych mebli.
Wiosenne dekoracje do domu: pleciony kosz, Sinsay, cena 79,99 zł
Plecione kosze to wnętrzarski hit już od kilku sezonów. Idealnie sprawdzają się do przechowywania kocy, zabawek czy zapasowych tekstyliów łazienkowych lub sypialnianych. Świetnie odnajdują się także w roli osłonek na doniczki.
Wiosenne dekoracje do domu: wianek wiosenny, Home&You, cena ok. 120 zł
Wiosenne stroiki na drzwi czy okna to piękna dekoracja nie tylko w okresie wielkanocnym. Zielone wianki pełne kwiatów dodają mieszkaniu świeżego charakteru.
Wiosenne dekoracje do domu: ozdobny koszyk filcowy, Flying Tiger, cena 10 zł
Filcowy koszyczek może służyć jako osłonka doniczki albo miejsce do przechowywania wiosennych, wielkanocnych słodkości. Świetnie sprawdzi się także jako dekoracja na stół lub otoczka wazonu ze świeżo ściętymi kwiatami.
Wiosenne dekoracje do domu: doniczka ceramiczna w kwiaty, Allegro, cena ok. 16 zł
Osłonki i doniczki z wiosennym motywem kwiatów to piękna dekoracja, która sprawdzi się w każdym wnętrzu, nadając mu świeżości. Na rynku możesz znaleźć doniczki w wielu rozmiarach, dzięki czemu na pewno znajdziesz coś dla siebie.
Wiosenne dekoracje do domu: bieżnik na stół, Decodruk, cena 81 zł
Wiosenny stół także możesz pięknie udekorować z okazji nadchodzącej wiosny. Postaw na eleganckie, minimalistyczne wazony, świece zapachowe, a także piękny, kwiatowy bieżnik lub obrus.
Wiosenne dekoracje do domu: świeca zapachowa, Akumata, cena ok. 30 zł
Pod koniec zimy naprawdę zaczyna się tęsknić za rześkimi, ciepłymi aromatami w domu. Jeśli za oknem wciąż panuje zimowa aura, możesz ją odczarować przy pomocy lekkiego i subtelnego zapachu świecy. Postaw ją a stole lub w innym strategicznym miejscu, aby wypełnić aromatem całe mieszkanie.
Wiosenne dekoracje do domu: poszewka na poduszkę, Sinsay, cena 12,99 zł
Wiosenne tekstylia dostępne są w wielu wzorach i kolorach. Możesz wybrać piękne poszewki na poduszki, pościel czy zasłony na okno. Kwiatowe motywy poprawiają nastrój i sprawiają, że czujesz się doskonale, nawet jeśli do wiosny jeszcze daleko.
Wiosenne dekoracje do domu: wazon z kamionki, H&M, cena 19,99 zł
Minimalistyczne wazony z kamionki to w ostatnich latach prawdziwy hit. Pojawiają się nie tylko w domach, ale także restauracjach, salonach usługowych czy biurach. Idealnie komponują się ze sztucznymi kwiatami w naturalnych, ciepłych barwach.