Wprowadź wiosnę do swojego mieszkania przy pomocy odpowiednich dodatków, nawet jeśli aura za oknem jeszcze jest mocno zimowa. Zobacz, na co warto polować w sklepach, aby przyjemnie odmienić każde wnętrze.

Piękne bukiety to niezaprzeczalny symbol wiosny. Jeśli chcesz, aby do twojego domu czy mieszkania wpłynął powiew świeżości, postaw na żywe kwiaty w doniczce lub wazonie. Sprawdzą się tulipany, hiacynty, żonkile oraz prymulki. Równie dobrym pomysłem są wszelkiego rodzaju sztuczne kwiaty, gałązki i duże bukiety.

Możesz umieścić je w dowolnej części domu, także tej bez dostępu do światła słonecznego (np. w łazience bez okien). W ten sposób odczarujesz każde pomieszczenie i nadasz mu wiosenny, lekki charakter.

Świetnie sprawdzą się także sztuczne lub żywe zielone rośliny doniczkowe - wiosna to idealny moment na poszerzenie kwiatowej rodziny i stworzenie prawdziwej dżungli w domu.

Wiosną królują kwiatowe motywy w postaci poszewek na poduszki, pościeli czy narzut na łóżko i kanapę. Świetnie sprawdzą się także koce w lekkich, pastelowych kolorach oraz wiosenne zasłony na okno.

Nie zapomnij także o dekoracji stołu - postaw na kwiatowe bieżniki lub obrusy, a także dekoracyjne podkładki pod kubki lub talerze.

Kiedy za oknem zaczyna robić się cieplej, kawa czy herbata lepiej smakują z wiosennych kubków i szklanek. Warto postawić na stole czy szafkach ozdobne wazony lub doniczki - nawet niewielkie elementy mogą odmienić wnętrze i sprawić, że będzie wyglądało świeżo.

Dobrze jest wybrać białe dekoracje, które odbijają światło, dzięki czemu mieszkanie wygląda jeszcze bardziej wiosennie.

Czym byłaby wiosenna aranżacja wnętrz bez ozdobnych bibelotów? W tym sezonie królują dekoracyjne koszyki, figurki oraz wiosenne grafiki w ramkach. Popularne są przede wszystkim bibeloty w kolorze białym, ale świetnie sprawdzają się także pastelowe odcienie żółtego, zielonego i niebieskiego.

Od wielu sezonów wiosną dominują także naturalne barwy oraz materiały - morska trawa, rattan i ciepłe odcienie beżu. Bibeloty i dodatki w tych kolorach.

