Czasy, w których lastryko było jedynie szarym wspomnieniem poprzedniej epoki, odchodzą w niepamięć. Dzisiaj ten materiał przeżywa prawdziwy renesans i staje się viralowym hitem, nie tylko wśród projektantów czy architektów. Warto zaczerpnąć z tego trendu i zaprosić terrazzo do domu.

Lastryko to hit z PRL-u

Nazwa „lastryko” może nie budzić pozytywnych skojarzeń. Materiał ten przywodzi na myśl PRL-owskie wnętrza — szare i chłodne. W drugiej połowie XX wieku lastryko najczęściej wykorzystywano na posadzki w budynkach użyteczności publicznej oraz w częściach wspólnych: na klatkach schodowych bloków, w szkołach czy w szpitalach. Wykonywano z niego także parapety, a nawet... nagrobki.

Od tamtych czasów wiele się zmieniło, również w zakresie produkcji lastryko. Teraz nie musi to być szara masa, przypominająca surową posadzkę. Odpowiednio zaaranżowana pozwala uzyskać ciekawy efekt we wnętrzach.

Cechy i zalety lastryko

Chociaż Polakom lastryko kojarzy się głównie z okresem PRL-u, materiał ten może się poszczycić zdecydowanie dłuższą historią i bogatą tradycją. Wywodzi się z Włoch, skąd pochodzi jego druga nazwa: terrazzo. To właśnie tam w okresie renesansu powszechnie stosowano konglomerat odpadów kamiennych i spoiwa — najczęściej marmuru i zaprawy cementowej. Ten ekonomiczny sposób wytwarzania posadzki znany był już od czasów starożytnych.

Lastryko daje bogate możliwości aranżacyjne. Do jego produkcji wykorzystuje się różne rodzaje kruszywa, nie tylko marmur, ale także granit i bazalt, a nawet szkło czy metal, a do zaprawy — w tej roli stosuje się zarówno cement, jak i np. żywicę — dodaje się pigmenty pozwalające na uzyskanie szerokiej gamy kolorystycznej. W efekcie powstaje barwna mozaika np. na białym lub kremowym tle. Szlifowanie i polerowanie pozwala uzyskać gładką, lśniącą powierzchnię.

Na tym jednak zalety lastryko się nie kończą. Materiał ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, a do tego łatwo o niego dbać. Nie traci swoich walorów estetycznych i dobrze znosi zabiegi pielęgnacyjne oraz niekorzystne warunki. Nic więc dziwnego, że włoskie terrazzo wraca do łask i cieszy się rosnącą popularnością wśród projektantów oraz architektów.

Lastryko nadaje się na posadzki, ściany i artykuły dekoracyjne, fot. Adobe Stock, Photographee.eu

Lastryko w nowej odsłonie

Moda na lastryko wraca w wielkim stylu, ale tym razem materiał ten trafia nie tylko na klatki schodowe, a do domów, gdzie sprawdza się np. jako posadzka w kuchni lub łazience. Na ścianach dobrze prezentują się płytki z lastryko, panele lub tapety imitujące ten materiał. Tak udekorowane ściany w salonie to świetny pomysł np. na styl loftowy w nowej odsłonie. Poza tym lastryko nadaje się także np. na blat do kuchni.

Nie trzeba jednak od razu decydować się na wielkopowierzchniowe aranżacje. Lastryko można wprowadzać do wnętrz na mniejszą skalę, sięgając po dekoracje z tym motywem. Do wyboru są m.in. doniczki, podstawki pod talerze, świeczniki, zegary oraz wiele innych artykułów ozdobnych. Ciekawym rozwiązaniem są także tekstylia inspirowane lastryko, np. zasłony lub poszewki na poduszki. W ten sposób można łatwo urządzić salon w eklektycznym stylu. To prosty trik na uzyskanie najmodniejszej aranżacji bez konieczności przeprowadzania generalnego remontu.

