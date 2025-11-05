Prysznic, który odmienia codzienność
Codzienny rytuał kąpieli to coś więcej niż higiena. To chwila relaksu, odprężenia i regeneracji, często jedyny moment w ciągu dnia, kiedy możemy naprawdę zwolnić i zadbać o siebie. Ale czy wiesz, że to nie szampon czy żel są najważniejsze podczas mycia? To właśnie woda wykonuje 90% pracy oczyszczającej. Kosmetyki są jedynie dodatkiem, który wspiera jej działanie. Dlatego jakość wody ma kluczowe znaczenie dla zdrowia skóry i włosów – a filtr prysznicowy może działać jak najdroższy, codziennie używany kosmetyk.
Woda wolna od chloru i zanieczyszczeń
Tradycyjna woda z kranu może zawierać chlor, rdzę czy nieprzyjemne zapachy. To one często powodują przesuszenie skóry, matowienie włosów czy podrażnienia. Filtry Philips, montowane błyskawicznie między baterią a słuchawką prysznicową, skutecznie usuwają te zanieczyszczenia, pozostawiając wodę czystą i delikatną.
Efekt? Skóra lepiej przyjmuje składniki aktywne z balsamów i kremów, włosy odzyskują blask, a kosmetyki – żele czy odżywki – działają skuteczniej. To właśnie dlatego filtr prysznicowy można porównać do luksusowego serum: inwestycja, która sprawia, że wszystko, co nakładamy później, działa lepiej.
Komfort, który docenisz na co dzień
Filtr prysznicowy Philips AWP1775 nie obniża ciśnienia wody – utrzymuje stały przepływ 8 l/min, co gwarantuje przyjemny, intensywny strumień, nawet przy słabszej instalacji. Wystarcza na ok. 50 000 litrów wody, czyli 4 miesiące codziennego użytkowania.
Dostępny w eleganckich kolorach – bieli, czerni i chromie – wtapia się w wystrój łazienki i działa w tle, niczym luksusowy kosmetyk, którego efekt widać i czuć, choć sam pozostaje niemal niewidoczny.
Prysznic z dodatkowym efektem SPA
Dla tych, którzy chcą pójść o krok dalej, Philips oferuje słuchawkę prysznicową z filtrem ASH1516. Zastępuje standardową słuchawkę, filtrując chlor, rdzę i pestycydy, a przy tym oferuje trzy tryby strumienia: intensywny, delikatny i mieszany
Dzięki 116 mikrotryskom prysznic zmienia się w relaksujące doświadczenie, które nie tylko myje, ale też pielęgnuje. To jak codzienna wizyta w domowym SPA – dla skóry, włosów i zmysłów.
Idealne także w podróży
Filtry Philips można łatwo zdemontować i zabrać ze sobą – sprawdzą się nawet w hotelowej łazience. To praktyczny gadżet wakacyjny, który gwarantuje komfort i pewność, że Twoja skóra i włosy będą chronione, niezależnie od miejsca.
Woda – najlepszy kosmetyk świata
Kiedy uświadomimy sobie, że to woda naprawdę oczyszcza, a kosmetyki są tylko dodatkiem, łatwiej zrozumieć, dlaczego filtr prysznicowy to inwestycja warta więcej niż drogi krem czy szampon. To on sprawia, że codzienna kąpiel staje się rytuałem pielęgnacyjnym na najwyższym poziomie.
Pokochaj wodę na nowo – z Philips każdy prysznic staje się luksusowym rytuałem piękna i zdrowia.
DANE TECHNICZNE:
Filtry Prysznicowe Philips Water Solutions - Idealne na co dzień i na wakacyjne wyjazdy
Filtr Prysznicowy Philips AWP1775
- Montaż między baterią a słuchawką – błyskawiczna instalacja.
- Skutecznie usuwa chlor, rdzę i inne zanieczyszczenia.
- Zwiększa skuteczność kosmetyków (żeli, szamponów).
- Stały przepływ 8 l/min – komfort nawet przy niskim ciśnieniu.
- Bezpieczny materiał zapobiegający oparzeniom, dostosowuje się do temperatury.
- Wystarcza na ok. 50 000 litrów wody (ok. 4 miesiące).
- Dostępny w kolorze białym, czarnym i chromowanym.
Słuchawka Prysznicowa z Filtrem Philips ASH1516
- Zastępuje standardową słuchawkę – kompatybilna z większością węży.
- Filtruje chlor, rdzę, pestycydy i nieprzyjemne zapachy.
- 3 tryby: strumień intensywny, delikatny i mieszany.
- 116 mikrotrysek – komfort nawet przy niskim ciśnieniu.
- Trwałe, silikonowe dysze łatwe w czyszczeniu.
- Łatwy demontaż i wymiana filtra.
- Dostępna w kolorze czarnym i chromowanym.
Pokochaj wodę na nowo!
