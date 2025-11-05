Woda wolna od chloru i zanieczyszczeń

Tradycyjna woda z kranu może zawierać chlor, rdzę czy nieprzyjemne zapachy. To one często powodują przesuszenie skóry, matowienie włosów czy podrażnienia. Filtry Philips, montowane błyskawicznie między baterią a słuchawką prysznicową, skutecznie usuwają te zanieczyszczenia, pozostawiając wodę czystą i delikatną.

Efekt? Skóra lepiej przyjmuje składniki aktywne z balsamów i kremów, włosy odzyskują blask, a kosmetyki – żele czy odżywki – działają skuteczniej. To właśnie dlatego filtr prysznicowy można porównać do luksusowego serum: inwestycja, która sprawia, że wszystko, co nakładamy później, działa lepiej.

Materiały prasowe

Komfort, który docenisz na co dzień

Filtr prysznicowy Philips AWP1775 nie obniża ciśnienia wody – utrzymuje stały przepływ 8 l/min, co gwarantuje przyjemny, intensywny strumień, nawet przy słabszej instalacji. Wystarcza na ok. 50 000 litrów wody, czyli 4 miesiące codziennego użytkowania.

Dostępny w eleganckich kolorach – bieli, czerni i chromie – wtapia się w wystrój łazienki i działa w tle, niczym luksusowy kosmetyk, którego efekt widać i czuć, choć sam pozostaje niemal niewidoczny.

Materiały prasowe

Prysznic z dodatkowym efektem SPA

Dla tych, którzy chcą pójść o krok dalej, Philips oferuje słuchawkę prysznicową z filtrem ASH1516. Zastępuje standardową słuchawkę, filtrując chlor, rdzę i pestycydy, a przy tym oferuje trzy tryby strumienia: intensywny, delikatny i mieszany

Dzięki 116 mikrotryskom prysznic zmienia się w relaksujące doświadczenie, które nie tylko myje, ale też pielęgnuje. To jak codzienna wizyta w domowym SPA – dla skóry, włosów i zmysłów.

Materiały prasowe

Idealne także w podróży

Filtry Philips można łatwo zdemontować i zabrać ze sobą – sprawdzą się nawet w hotelowej łazience. To praktyczny gadżet wakacyjny, który gwarantuje komfort i pewność, że Twoja skóra i włosy będą chronione, niezależnie od miejsca.

Materiały prasowe

Woda – najlepszy kosmetyk świata

Kiedy uświadomimy sobie, że to woda naprawdę oczyszcza, a kosmetyki są tylko dodatkiem, łatwiej zrozumieć, dlaczego filtr prysznicowy to inwestycja warta więcej niż drogi krem czy szampon. To on sprawia, że codzienna kąpiel staje się rytuałem pielęgnacyjnym na najwyższym poziomie.

Pokochaj wodę na nowo – z Philips każdy prysznic staje się luksusowym rytuałem piękna i zdrowia.

Materiały prasowe

DANE TECHNICZNE:

Filtry Prysznicowe Philips Water Solutions - Idealne na co dzień i na wakacyjne wyjazdy

Filtr Prysznicowy Philips AWP1775

Montaż między baterią a słuchawką – błyskawiczna instalacja.

Skutecznie usuwa chlor, rdzę i inne zanieczyszczenia.

Zwiększa skuteczność kosmetyków (żeli, szamponów).

Stały przepływ 8 l/min – komfort nawet przy niskim ciśnieniu.

Bezpieczny materiał zapobiegający oparzeniom, dostosowuje się do temperatury.

Wystarcza na ok. 50 000 litrów wody (ok. 4 miesiące).

Dostępny w kolorze białym, czarnym i chromowanym.

Materiały prasowe

Słuchawka Prysznicowa z Filtrem Philips ASH1516

Zastępuje standardową słuchawkę – kompatybilna z większością węży.

Filtruje chlor, rdzę, pestycydy i nieprzyjemne zapachy.

3 tryby: strumień intensywny, delikatny i mieszany.

116 mikrotrysek – komfort nawet przy niskim ciśnieniu.

Trwałe, silikonowe dysze łatwe w czyszczeniu.

Łatwy demontaż i wymiana filtra.

Dostępna w kolorze czarnym i chromowanym.

Pokochaj wodę na nowo!

Cała gama produktów Philips jest dostępna w sieci Leroy Merlin.

Materiał promocyjny marki Philips