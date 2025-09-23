Rewolucja w sprzątaniu - czystość, higiena i technologia przeciw plątaniu się włosów
Czy można jednocześnie usunąć kurz, włosy i plamy, a do tego wygodnie – bez skomplikowanych szczotek i pojemników? Tak! To zadanie dla nowego Dysona V16 Piston Animal Submarine™. Został zaprojektowany, by nadążyć za intensywnym stylem życia. Bez kompromisów.
Sprzątanie w tempie codziennego życia to dziś nie wybór, lecz konieczność. Dyson odpowiada na to wyzwanie z pełną mocą – dosłownie. Myje, odkurza, rozpoznaje rodzaj podłogi i automatycznie dostosowuje tryb pracy. Włosów i kurzu nie tylko nie widać, ale i nie trzeba ich dotykać. Urządzenie zostało wyposażone w silnik Hyperdymium™ 900 W, który generuje imponującą siłę ssania 315 AW – bez utraty wydajności, nawet przy dłuższym czasie pracy. To obecnie najmocniejszy bezprzewodowy odkurzacz marki Dyson.
Zero plątaniny – sprzęt, który usuwa włosy i sierść
Włosy w szczotce? Na szczęście to już przeszłość. Nowa elektroszczotka All Floor Cones™ Sense rozwiązuje ten codzienny problem dzięki dwóm stożkowym wałkom, które rozplątują nawet najdłuższe pasma i kierują je prosto do pojemnika. Już nie musisz ręcznie ich wyciągać – szczotka robi to za ciebie.
Co więcej, technologia automatycznego rozpoznawania podłogi umożliwia płynne przechodzenie między powierzchniami: delikatnie czyści parkiet, a na dywanach działa z pełną mocą. Elektroszczotka sama reguluje zarówno siłę ssania, jak i prędkość obrotu, dostosowując się do warunków. A dzięki technologii Dynamic Cyclone, odkurzacz automatycznie zwiększa moc w trybie Boost, aktywując 5 dodatkowych cyklonów– zapewnia to równowagę między mocą ssania a czasem pracy.
Czyste i lśniące podłogi – odkurza, a do tego mopuje
Dyson V16 Piston Animal Submarine™ to nie tylko odkurzacz – to także zaawansowane urządzenie do mycia podłóg. Udoskonalona elektroszczotka Submarine™ 2.0 została wyposażona w silnik i wałki z mikrofibry o wysokiej gęstości, które skutecznie usuwają zarówno kurz, jak i rozlane płyny oraz uporczywe plamy z twardych powierzchni.
Dzięki nowej technologii kontroli nawilżania, możesz dokładnie regulować dozowanie wody – z trybem intensywnym dla najbardziej wymagających zabrudzeń. Zbiornik o pojemności 300 ml wystarcza na umycie 110 m², czyli powierzchni całego domu jednorodzinnego – bez przerw i dolewania.
Sprzątasz więcej, bez częstego opróżniania pojemnika
Masz dość ciągłego wyrzucania odpadów z odkurzacza? Wewnątrz Dyson V16 kryje się kolejna innowacja – pojemnik CleanCompaktor™, który kompresuje zanieczyszczenia, zwiększając pojemność aż trzykrotnie. W praktyce oznacza to nawet 30 dni sprzątania bez konieczności opróżniania. Nowy, higieniczny mechanizm czyszczenia działa jednym ruchem – bez unoszącego się kurzu i resztek.
Wszystkie wewnętrzne powierzchnie pojemnika zostały zaprojektowane tak, by można je było łatwo i dokładnie wytrzeć, co eliminuje problem osadzającego się brudu i włosów. To poziom higieny, którego nie oferuje żadne inne urządzenie tej klasy.
Czyste powietrze – odkurzacz idealny dla alergików
Innowacyjny Dyson V16 Piston Animal Submarine™ jest wyposażony w system filtracji HEPA, który wychwytuje 99,99% cząsteczek o wielkości już 0,1 mikrometra – w tym alergeny, bakterie i wirusy. Powietrze wraca do wnętrza czystsze niż wcześniej – bez kompromisów na mocy ssania.
Kochasz smart rozwiązania? Za sprawą zintegrowanej aplikacji MyDyson™ możesz kontrolować urządzenie, otrzymywać powiadomienia o konserwacji w czasie rzeczywistym i korzystać z instrukcji obsługi – wszystko z poziomu smartfona.
Urządzenie działa nawet do 70 minut bez przerwy i nie traci mocy. Dzięki oświetleniu LED wykryjesz kurz, którego gołym okiem nie widać, a zdalne sterowanie szczotką pozwala przełączać tryby bez schylania się. Dyson V16 to nie tylko moc – to ergonomia, komfort i bezpieczeństwo.
Modułowy design i zestawy akcesoriów
Każdy dom jest inny, dlatego Dyson V16 Piston Animal Submarine™ można dostosować do konkretnych potrzeb. Marka oferuje modułowe zestawy akcesoriów, w tym:
- mini elektroszczotkę 2.0 do zbierania sierści i włosów z tapicerki,
- końcówkę Combi do różnych powierzchni,
- końcówkę szczelinową do trudnych zakamarków,
- zestaw groomingu dla zwierząt,
- zestaw do sprzątania samochodu,
- zestaw do sprzątania trudno dostępnych miejsc.
Jeszcze więcej innowacji? Już wkrótce do zestawu Dyson dołączy także samoopróżniająca się stacja dokująca o pojemności 3 litrów, która zatrzymuje 99,99% kurzu i działa do 60 dni bez opróżniania. To pełna automatyzacja i jeszcze mniej kontaktu z brudem.
Odkurzacz Dyson V16 Piston Animal można kupić w cenie 3799 zł od 4 września, natomiast model Dyson V16 Piston Animal SubmarineTM jest dostępny w cenie 4399 zł.
Dyson – gdy przyszłość staje się codziennością
Marka Dyson od lat redefiniuje to, jak postrzegamy domowe technologie, łącząc zaawansowaną inżynierię z nowoczesnym designem. Historia marki zaczęła się od sir Jamesa Dysona, który zanim stworzył pierwszy na świecie odkurzacz bezworkowy, opracował aż 5127 prototypów – dowód na to, że innowacja rodzi się z konsekwencji i odwagi.
Od tego czasu Dyson nieustannie wyznacza nowe standardy – od rewolucyjnej suszarki Supersonic™, w której silnik został przeniesiony do rączki, po multistyler Airwrap™ wykorzystujący efekt Coandy do stylizacji włosów powietrzem, a nie wysoką temperaturą. Najnowsze urządzenia marki to m.in. najmocniejszy robot sprzątający Dyson 360 Vis Nav™ czy oczyszczacze powietrza De-NOx z filtrem K-Carbon, który usuwa aż o 50% więcej tlenków azotu niż tradycyjne filtry węglowe.
Dyson to nie tylko produkty, ale cały proces rozwoju – od badań nad sztuczną inteligencją i robotyką, po tworzenie wydajnych akumulatorów i materiałów przyszłości. Dzięki temu marka dostarcza urządzenia, które odpowiadają na nasze potrzeby, a jednocześnie buduje wizję przyszłości, w której technologia działa w służbie komfortu, zdrowia i codziennej wygody.
Więcej informacji o urządzeniach Dyson można znaleźć na stronie dyson.pl.
Materiał promocyjny marki Dyson