Sprzątanie w tempie codziennego życia to dziś nie wybór, lecz konieczność. Dyson odpowiada na to wyzwanie z pełną mocą – dosłownie. Myje, odkurza, rozpoznaje rodzaj podłogi i automatycznie dostosowuje tryb pracy. Włosów i kurzu nie tylko nie widać, ale i nie trzeba ich dotykać. Urządzenie zostało wyposażone w silnik Hyperdymium™ 900 W, który generuje imponującą siłę ssania 315 AW – bez utraty wydajności, nawet przy dłuższym czasie pracy. To obecnie najmocniejszy bezprzewodowy odkurzacz marki Dyson.

Zero plątaniny – sprzęt, który usuwa włosy i sierść

Włosy w szczotce? Na szczęście to już przeszłość. Nowa elektroszczotka All Floor Cones™ Sense rozwiązuje ten codzienny problem dzięki dwóm stożkowym wałkom, które rozplątują nawet najdłuższe pasma i kierują je prosto do pojemnika. Już nie musisz ręcznie ich wyciągać – szczotka robi to za ciebie.

Co więcej, technologia automatycznego rozpoznawania podłogi umożliwia płynne przechodzenie między powierzchniami: delikatnie czyści parkiet, a na dywanach działa z pełną mocą. Elektroszczotka sama reguluje zarówno siłę ssania, jak i prędkość obrotu, dostosowując się do warunków. A dzięki technologii Dynamic Cyclone, odkurzacz automatycznie zwiększa moc w trybie Boost, aktywując 5 dodatkowych cyklonów– zapewnia to równowagę między mocą ssania a czasem pracy.

Czyste i lśniące podłogi – odkurza, a do tego mopuje

Dyson V16 Piston Animal Submarine™ to nie tylko odkurzacz – to także zaawansowane urządzenie do mycia podłóg. Udoskonalona elektroszczotka Submarine™ 2.0 została wyposażona w silnik i wałki z mikrofibry o wysokiej gęstości, które skutecznie usuwają zarówno kurz, jak i rozlane płyny oraz uporczywe plamy z twardych powierzchni.

Dzięki nowej technologii kontroli nawilżania, możesz dokładnie regulować dozowanie wody – z trybem intensywnym dla najbardziej wymagających zabrudzeń. Zbiornik o pojemności 300 ml wystarcza na umycie 110 m², czyli powierzchni całego domu jednorodzinnego – bez przerw i dolewania.

Sprzątasz więcej, bez częstego opróżniania pojemnika

Masz dość ciągłego wyrzucania odpadów z odkurzacza? Wewnątrz Dyson V16 kryje się kolejna innowacja – pojemnik CleanCompaktor™, który kompresuje zanieczyszczenia, zwiększając pojemność aż trzykrotnie. W praktyce oznacza to nawet 30 dni sprzątania bez konieczności opróżniania. Nowy, higieniczny mechanizm czyszczenia działa jednym ruchem – bez unoszącego się kurzu i resztek.

Wszystkie wewnętrzne powierzchnie pojemnika zostały zaprojektowane tak, by można je było łatwo i dokładnie wytrzeć, co eliminuje problem osadzającego się brudu i włosów. To poziom higieny, którego nie oferuje żadne inne urządzenie tej klasy.

Czyste powietrze – odkurzacz idealny dla alergików

Innowacyjny Dyson V16 Piston Animal Submarine™ jest wyposażony w system filtracji HEPA, który wychwytuje 99,99% cząsteczek o wielkości już 0,1 mikrometra – w tym alergeny, bakterie i wirusy. Powietrze wraca do wnętrza czystsze niż wcześniej – bez kompromisów na mocy ssania.

Kochasz smart rozwiązania? Za sprawą zintegrowanej aplikacji MyDyson™ możesz kontrolować urządzenie, otrzymywać powiadomienia o konserwacji w czasie rzeczywistym i korzystać z instrukcji obsługi – wszystko z poziomu smartfona.

Urządzenie działa nawet do 70 minut bez przerwy i nie traci mocy. Dzięki oświetleniu LED wykryjesz kurz, którego gołym okiem nie widać, a zdalne sterowanie szczotką pozwala przełączać tryby bez schylania się. Dyson V16 to nie tylko moc – to ergonomia, komfort i bezpieczeństwo.

Modułowy design i zestawy akcesoriów

Każdy dom jest inny, dlatego Dyson V16 Piston Animal Submarine™ można dostosować do konkretnych potrzeb. Marka oferuje modułowe zestawy akcesoriów, w tym:

mini elektroszczotkę 2.0 do zbierania sierści i włosów z tapicerki,

końcówkę Combi do różnych powierzchni,

końcówkę szczelinową do trudnych zakamarków,

zestaw groomingu dla zwierząt,

zestaw do sprzątania samochodu,

zestaw do sprzątania trudno dostępnych miejsc.

Jeszcze więcej innowacji? Już wkrótce do zestawu Dyson dołączy także samoopróżniająca się stacja dokująca o pojemności 3 litrów, która zatrzymuje 99,99% kurzu i działa do 60 dni bez opróżniania. To pełna automatyzacja i jeszcze mniej kontaktu z brudem.

Odkurzacz Dyson V16 Piston Animal można kupić w cenie 3799 zł od 4 września, natomiast model Dyson V16 Piston Animal SubmarineTM jest dostępny w cenie 4399 zł.

Dyson – gdy przyszłość staje się codziennością

Marka Dyson od lat redefiniuje to, jak postrzegamy domowe technologie, łącząc zaawansowaną inżynierię z nowoczesnym designem. Historia marki zaczęła się od sir Jamesa Dysona, który zanim stworzył pierwszy na świecie odkurzacz bezworkowy, opracował aż 5127 prototypów – dowód na to, że innowacja rodzi się z konsekwencji i odwagi.

Od tego czasu Dyson nieustannie wyznacza nowe standardy – od rewolucyjnej suszarki Supersonic™, w której silnik został przeniesiony do rączki, po multistyler Airwrap™ wykorzystujący efekt Coandy do stylizacji włosów powietrzem, a nie wysoką temperaturą. Najnowsze urządzenia marki to m.in. najmocniejszy robot sprzątający Dyson 360 Vis Nav™ czy oczyszczacze powietrza De-NOx z filtrem K-Carbon, który usuwa aż o 50% więcej tlenków azotu niż tradycyjne filtry węglowe.

Dyson to nie tylko produkty, ale cały proces rozwoju – od badań nad sztuczną inteligencją i robotyką, po tworzenie wydajnych akumulatorów i materiałów przyszłości. Dzięki temu marka dostarcza urządzenia, które odpowiadają na nasze potrzeby, a jednocześnie buduje wizję przyszłości, w której technologia działa w służbie komfortu, zdrowia i codziennej wygody.

Więcej informacji o urządzeniach Dyson można znaleźć na stronie dyson.pl.

