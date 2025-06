Z jednej strony kariera zawodowa, z drugiej opieka nad dziećmi. W natłoku codziennych spraw coraz trudniej znaleźć czas, by zadbać o porządek i dobrze zorganizowaną kuchnię. Odkurzanie schodzi na dalszy plan, a resztki jedzenia w lodówce lądują w koszu, bo nie zostały odpowiednio przechowane. Znasz ten scenariusz? Bez obaw – mamy rozwiązanie, dzięki któremu lepiej zorganizujesz dom, a do tego znajdziesz czas na własne przyjemności.

Porządki, które robią się same? To proste!

W codziennym życiu rzadko kiedy mamy chwilę, by codziennie odkurzać mieszkanie, a sprzątanie w weekend to ostatnia rzecz, na jaką mamy ochotę. Dlatego Robot sprzątający Mova V50 Ultra Complete to idealny wybór dla zapracowanych. Jego główną zaletą jest to, że działa samodzielnie – wystarczy ustawić harmonogram w aplikacji, a robot zajmie się resztą. Sprząta dokładnie, omija przeszkody i dociera nawet w trudno dostępne miejsca.

Robot sam rozpoznaje rodzaj powierzchni – podnosi szczotki i pady na dywanach, by ich nie zamoczyć, i opuszcza je na twardych podłogach. Technologia FlexiPress dostosowuje nacisk mopa i pozwala na jego lekkie odchylenie, co zwiększa skuteczność sprzątania na nierównościach. Za sprawą opcji StepMaster robot pokonuje przeszkody do 6 cm, a jego niska konstrukcja (89,5 mm) umożliwia czyszczenie pod meblami. Żeby włosy z podłogi się nie wplątywały, zastosowano specjalną konstrukcję szczotek – z efektywnością ponad 99,9%.

Dzięki kamerze RGB i czujnikom optycznym robot rozpoznaje typ zabrudzenia, np. kurz czy tłuste plamy i dostosowuje sposób czyszczenia. Może zwiększać moc, powtarzać mopowanie lub omijać miejsca, gdzie przebywają zwierzęta. A skoro o nich mowa, funkcja Pet Care System tworzy specjalne strefy czyszczenia, rozpoznając sierść i karmę, i przełączając się na intensywny tryb. Nie ma cię w domu i chcesz sprawdzić, co robi twój pupil? W każdej chwili możesz go podejrzeć i zapisać nagranie!

Mova nie tylko odkurza, ale również mopuje podłogi wodą podgrzaną do 50°C, co skutecznie usuwa tłuste i zaschnięte plamy. Zaawansowana stacja bazowa automatycznie opróżnia kurz, uzupełnia wodę, czyści pady mopujące i suszy je gorącym powietrzem (60°C). System OmniDry™ dba także o higienę worka i jego komory, a światło UV eliminuje do 99,99% bakterii. Na uwagę zasługuje też silnik TurboForce7 z siłą ssania 24 000 Pa, który usuwa trudniejsze plamy i brud. Po zakończonej pracy urządzenie automatycznie oczyszcza filtr HEPA silnym nawiewem, bez potrzeby demontażu. A gdy skończy, sam wraca do stacji dokującej i automatycznie opróżnia pojemnik – nie musisz robić nic więcej.

Co więcej, technologia AI SmartSight wykorzystuje Structured Light i boczny laser, by rozpoznawać ponad 200 obiektów – od kabli po elementy dekoracyjne. Sprzęt sprawnie także w słabym oświetleniu, nie omijając żadnego zakamarka. Urządzenie można uruchomić ręcznie lub za pomocą głosu. Wystarczy, że powiesz: „Hey, MOVA”, a robot zabierze się do pracy.

Lodówka, która pomaga marnować mniej

Drugim domowym wyzwaniem jest przechowywanie żywności. Ile razy zdarzyło ci się wyrzucić zwiędłe warzywa lub jogurt, który ukrył się gdzieś z tyłu lodówki? Z pomocą przychodzi nowoczesna lodówka Amica FK299.2FZXD, która została zaprojektowana z myślą o tym, by jedzenie dłużej zachowywało świeżość, smak i wartości odżywcze.

Innowacyjna technologia Total NoFrost sprawi, że zapomnisz o rozmrażaniu, a system utrzymywania stałej temperatury zapobiega powstawaniu szronu. Co ważne, wewnątrz znajduje się szuflada z kontrolą wilgotności, idealna do przechowywania owoców i warzyw. Nic nie wysycha, a produkty wyglądają i smakują tak, jakby dopiero co zostały kupione. Dodatkowo lodówka ogranicza do minimum ryzyko rozwoju bakterii.

Dłuższą świeżość owoców i warzyw zapewni technologia VitControl Plus, dzięki której twoje ulubione produkty nie stracą cennych witamin. Specjalny pojemnik z regulacją poziomu wilgotności pozwala dopasować warunki do rodzaju przechowywanej żywności. To sprawia, że produkty pozostają świeże nawet do trzech razy dłużej. Co to oznacza? Mniej wizyt w sklepie, a także oszczędność czasu i pieniędzy. Każda fanka idei zero waste będzie zachwycona!

Nie tylko warzywa i owoce wymagają odpowiedniego przechowywania. Mięso, ryby czy wędliny najlepiej zachowują swoje walory smakowe i odżywcze, gdy są przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Dlatego w lodówce Amica FK299E.2FZXD zastosowano strefę FreshZone, w której utrzymywana jest temperatura od 0 do 3⁰C. Dzięki temu produkty spożywcze dłużej pozostają świeże i nie trafiają do kosza na śmieci.

Przy urządzeniu kuchni liczy się każdy centymetr. Marzysz o funkcjonalnościach, ale jednocześnie chcesz dopasować lodówkę do niewielkich rozmiarów pomieszczenia? Producenci tej lodówki pomyśleli również o tym – technologia SlimSize została zaprojektowana z myślą o małych wnętrzach. Jej konstrukcja ułatwia ustawienie sprzętu nawet w ograniczonej przestrzeni, bez rezygnacji z pojemności i wygody użytkowania. Nie musisz rezygnować z tego co najlepsze – ten kompaktowy model zachwyca designem.

Domowe obowiązki – bez stresu i wysiłku

Dzięki tym dwóm sprytnym urządzeniom możesz skutecznie odciążyć się w codziennych obowiązkach domowych. Nie musisz pamiętać o sprzątaniu, ani martwić się, że jedzenie się zmarnuje. Zamiast tego zyskujesz czas – na relaks, rodzinę, hobby. Bo przecież dom to nie tylko obowiązki, ale przede wszystkim przestrzeń do życia. A nowoczesna technologia ma jedno zadanie: uczynić to życie łatwiejszym.

