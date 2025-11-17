Black Friday – najniższe ceny w roku

Tegoroczny Black Friday to wyjątkowa szansa, aby w atrakcyjnych cenach zainwestować w urządzenia z najwyższej półki, które na co dzień mogą wydawać się luksusem. To jedyna taka okazja w roku, by bez nadmiernego obciążenia budżetu sięgnąć po technologie premium, które znacząco podniosą komfort życia, zaoszczędzą cenny czas i zapewnią profesjonalne rezultaty. Dreame przygotowało specjalne promocje na swoje flagowe produkty – teraz możesz poznać możliwości, które oferują urządzenia z segmentu premium.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete – rewolucja w sprzątaniu

Ten zaawansowany robot sprzątający to prawdziwe centrum dowodzenia czystością w Twoim domu. Łączy odkurzanie z mopowaniem i automatyczną konserwacją dzięki rewolucyjnej technologii AquaRoll™, która utrzymuje podłogi w nieskazitelnym stanie, a rolki mopujące zawsze świeże. Potężna siła ssania 30 000 Pa i podwójna szczotka HyperStream Detangling DuoBrush usuwają 100% zanieczyszczeń i 99% długich włosów. System AstroVision NVIDIA zapewnia perfekcyjną nawigację, a funkcja AutoSeal Roller Guard chroni dywany przed przemoczeniem. Po pracy robot automatycznie czyści rolkę gorącą wodą (do 100°C), eliminując bakterie i zapachy, następnie suszy ją powietrzem 70°C. Stacja z pojemnikiem 3,2 l oferuje 100 dni bezobsługowej pracy, a system FlexRise Air Suspension pozwala pokonywać progi do 4,2 cm. Tryb Pet Care 4.0 to dodatkowe wsparcie dla właścicieli zwierząt – nie tylko usuwa sierść, ale umożliwia też robienie zdjęć i interakcję głosową z pupilami.

Dreame Z30 AquaCycle – moc i precyzja w jednym

Odkurzacz pionowy, który odkurza i myje podłogi jednocześnie, eliminując kurz, brud i plamy w jednym przejściu. Siła ssania 28 000 Pa, generowana przez silnik TurboMotor™ pracujący z prędkością 150 000 obrotów na minutę, gwarantuje perfekcyjne rezultaty, a inteligentne czujniki kurzu automatycznie dostosowują moc do poziomu zabrudzenia. Innowacyjny system AquaCycle™ w każdym cyklu wykorzystuje wyłącznie czystą wodę, precyzyjnie kontrolując jej dozowanie. Interaktywny ekran LCD informuje o poziomie zabrudzeń, a system oświetlenia Celeste™ ujawnia niewidoczny gołym okiem kurz. Zaawansowana filtracja HEPA H14 eliminuje 99,99% cząsteczek do 0,1 μm, a technologia Lie-Flat Reach z obrotową głowicą 90° pozwala dotrzeć pod meble i do trudno dostępnych miejsc. Czas pracy? Do 90 minut w trybie eko.

Dreame H15 Mix – wszechstronność nowej generacji

Wielofunkcyjny sprzęt Wet&Dry łączący wysoką moc odkurzania (23 000 Pa) z dokładnym mopowaniem to odpowiedź na wszystkie potrzeby sprzątania. Inteligentny system AI DescendReach rozpoznaje narożniki i krawędzie, samodzielnie dopasowując sposób działania do stopnia zanieczyszczenia dzięki czujnikom zabrudzeń. Sześć wymiennych końcówek zapewnia uniwersalność zastosowania, a konstrukcja lie-flat z obrotowym ramieniem dociera pod meble i wzdłuż listew. Wbudowany system Smart Ratio Cleaning Solution analizuje poziom brudu i automatycznie dobiera przepływ wody, moc ssania oraz dawkę środka czyszczącego. Po zakończeniu pracy urządzenie samodzielnie płucze szczotkę w wodzie 100°C i suszy gorącym powietrzem (90°C) w zaledwie 5 minut. Technologia TangleCut™ 2.0 zapobiega owijaniu się włosów, a wyjmowany akumulator zapewnia do 75 minut odkurzania lub 65 minut mopowania.

Dreame Dazzle – profesjonalna stylizacja w domowym zaciszu

Inteligentna suszarka do włosów łącząca moc z delikatnością to must-have dla osób ceniących profesjonalną pielęgnację. Silnik o prędkości 110 000 RPM generuje strumień powietrza do 65 m/s, zapewniając szybkie suszenie bez narażania włosów na uszkodzenia. Urządzenie automatycznie rozpoznaje rodzaj zamontowanej końcówki (w zestawie pięć nasadek) i dobiera optymalne ustawienia – przy końcówce do loków samo przełącza się na tryb stylizacji z cyklem: 10 sekund ciepła, 5 sekund chłodzenia i 7 sekund przerwy. Technologia jonizacji generująca 300 milionów jonów ujemnych na cm³ redukuje elektryzowanie się włosów i nadaje im blask. Czujnik temperatury NTC wykonuje tysiąc pomiarów na sekundę, chroniąc przed przegrzaniem. Do wyboru trzy poziomy temperatury i trzy prędkości nawiewu, wygodnie kontrolowane przez wbudowany ekran. Urządzenie waży jedynie 360 g, a składana konstrukcja ułatwia przechowywanie.

Nie przegap wyjątkowej okazji

Black Friday to moment, kiedy technologie premium stają się dostępne dla każdego. Produkty Dreame z najwyższej półki – od inteligentnych robotów sprzątających, przez wszechstronne odkurzacze, po profesjonalne urządzenia beauty – oferują rozwiązania niedostępne w tańszych modelach. Maksymalna moc, zaawansowana automatyzacja i innowacyjne funkcje to inwestycja, która zwróci się wielokrotnie: zaoszczędzonym czasem, wyższym standardem życia i komfortem użytkowania na najwyższym poziomie. Tegoroczne promocje Black Friday to Twoja szansa, by doświadczyć, czym jest prawdziwy luksus w codziennym życiu.

