Trendy modowe kołem się toczą. W wielkim stylu powraca dawny hit, a mianowicie niebieskie cienie do powiek. Niebieskie cienie były modne w latach 80., a także w latach 90. i na początku XXI wieku (okres Y2K).

W latach 80. królowały głębsze odcienie i kolory takie jak błękit czy kobalt, natomiast w okresie Y2K popularne były mroźne lub metaliczne niebieskie cienie.

Niebieski mineralny cień - Annabelle Minerals

To propozycja dla osób, które chcą mieć 100% pewności, co nakładają na powieki. Sypkie cienie Annabelle Minerals są w pełni naturalne, przystosowane do wrażliwej skóry powiek. Aplikacja produktu jest bardzo łatwa, cień do powiek nie roluje się i nie osypuje. Cienie mają satynowe wykończenie, dzięki któremu makijaż zyskuje intrygującą głębię.

Zastanawiasz się, jak nałożyć sypkie, mineralne cienie? Najlepszy efekt osiągniesz, przy pomocy pędzi z syntetycznego włosia, które dobrze „chwytają” produkt. Efekt głębokiego nasycenia kolorem osiągniesz, aplikując cień do powiek lekko zwilżonym pędzelkiem. Cena cieni Annabelle Minerals to 41,90 zł

Cień - Fot. annabelleminerals.com

Cienie z delikatnym brokatem - Deni Carte

To niepozorne, ale bardzo trwałe cienie od marki Deni Carte. Zastosowane w nich pigmenty gwarantują intensywny kolor, który przez cały dzień nie traci nic ze swojego blasku. Cienie łatwo się rozprowadzają, dając efekt świetlistości spojrzenia. Pięknie migoczą w każdym świetle, są trwałe i wydajne. Nie osypują się oraz nie odkładają w załamaniach. Cena cieni Deni Carte to 11,95 zł.

Cień - Fot. empik.com

Paleta cieni - Revolution

Nie lubisz co dzień nosić tego samego makijażu. Rozumem, dlatego polecam ci paletę cieni. Oczywiście znajdziesz w niej super modny błękit. Cienie z palety są dobrze napigmentowane, dzięki czemu intensywny kolor można uzyskać już przy pierwszym pociągnięciu pędzlem. Nałożone na bazę wytrzymują cały dzień. Cienie mają satynowe wykończenie, nie są suche i nie osypują się.

Cienie - Fot. hebe.pl

