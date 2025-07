To kosmetyk, który udowadnia, że dobry skład może zdziałać więcej niż niejeden drogi krem czy maść. Lekka konsystencja szybko się wchłania i nie zostawia tłustego filmu, co czyni serum idealnym na dzień - pod krem lub makijaż - i na noc, jako etap intensywnej regeneracji.

Mizon Original Skin Energy Collagen: co w nim takiego niezwykłego?

Serum Mizon to kosmetyk bez zbędnych dodatków - nie zawiera parabenów, alkoholu ani sztucznych barwników. To czysta, skoncentrowana pielęgnacja, która działa szybko i skutecznie. Dzięki temu zdobywa uznanie nie tylko wśród fanek koreańskiej pielęgnacji. Zawarty w nim kolagen to jedno z najważniejszych białek budulcowych skóry. Odpowiada za jej jędrność, elastyczność i młody wygląd.

Niestety, z wiekiem jego naturalna produkcja spada, przez co zmniejsza się napięcie skóry i pojawia się coraz więcej zmarszczek. Serum Mizon zawiera aż 90% rozpuszczalnego kolagenu morskiego, który wspiera odbudowę struktury skóry i wyraźnie poprawia jej kondycję.

Już po kilkunastu dniach regularnego stosowania skóra staje się bardziej napięta, wygładzona i nawilżona. A dodatkowo wygląda świeżo i promiennie - jak po dobrze przespanej nocy albo po leniwym, słonecznym urlopie.

Wystarczy kilka kropel dziennie, aby skutecznie pozbyć się drobnych i głębokich linii na twarzy, fot. mat. prasowe

Jak stosować serum Mizon?

Serum najlepiej nakładać na świeżo oczyszczoną i lekko wilgotną twarz - na przykład tuż po toniku albo po myciu twarzy, ale bez jej wycierania. Wystarczą tak naprawdę 2-3 krople, delikatnie wklepane w skórę opuszkami palców. Serum można stosować zarówno rano, jako lekką bazę pod krem i makijaż, jak i wieczorem, w roli intensywnej kuracji nocnej.

Sprawdzi się także punktowo, np. nałożony jedynie na okolice oczu lub dookoła ust, czyli w miejsca najbardziej problematyczne, gdzie pojawiają się kurze łapki albo tzw. zmarszczki palacza. Choć stworzone z myślą o cerze dojrzałej, przesuszonej i wiotkiej, to serum z kolagenem (ale także każde inne) będzie odpowiednie również dla osób po trzydziestce, które chcą działać profilaktycznie i zadbać o jędrność skóry na co dzień albo tych, które dopiero widzą pierwsze oznaki starzenia się skóry.

