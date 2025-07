Ceramidy to dziś jeden z najczęściej polecanych składników w pielęgnacji i to nie bez powodu. Wzmacniają barierę hydrolipidową skóry, zatrzymują wodę i chronią przed przesuszeniem. Ten krem to ich prawdziwe bogactwo. Łączy aż sześć rodzajów ceramidów z kwasem hialuronowym i witaminami. Dzięki temu jest lekki, ale skuteczny - idealny na lato, gdy skóra potrzebuje regeneracji bez obciążenia.

Krem Eveline 6 Ceramides: dlaczego warto go stosować?

Krem z tej serii wygląda niepozornie, ale działa jak znacznie droższe dermokosmetyki. Jest lekki, a zarazem odżywczy, skuteczny i niedrogi. Zawiera aż sześć rodzajów ceramidów, które wspólnie wzmacniają barierę ochronną skóry. To właśnie dzięki nim cera staje się mniej podatna na odwodnienie, zaczerwienienia czy podrażnienia.

Oprócz ceramidów, w składzie znajdziesz:

kwas hialuronowy - intensywnie nawilża i uelastycznia,

pantenol i alantoinę - łagodzą i regenerują,

witaminę E - działa antyoksydacyjnie, chroni przed przedwczesnym starzeniem,

niacynamid - poprawia strukturę skóry i wspiera walkę z drobnymi zmarszczkami.

Ten krem nie zawiera alkoholu ani substancji drażniących, przez co będzie odpowiedni także dla skóry wrażliwej. To idealny wybór również dla osób z cerą suchą i odwodnioną, które potrzebują skutecznego, ale lekkiego nawilżenia. Docenią go też osoby, które nie tolerują ciężkich, tłustych konsystencji. Zwykle szukają one kosmetyku, który szybko się wchłania i nie obciąża skóry.

Zdecydowanie polubią go również osoby z cerą dojrzałą lub z pierwszymi oznakami starzenia, ponieważ zawarte w kremie składniki wspierają regenerację i wygładzają drobne zmarszczki.

Ten krem jest lekki, szybko się wchłania i dobrze współpracuje z makijażem, fot. mat. prasowe

Kiedy i jak stosować krem Eveline 6 Ceramides?

Najlepiej aplikować krem rano i wieczorem, na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Dzięki lekkiej konsystencji świetnie sprawdza się także pod makijaż - nie roluje się i nie powoduje świecenia w strefie T. Możesz też używać go punktowo - np. w okolicach nosa, policzków czy brody, jeśli zauważysz przesuszenie po opalaniu, klimatyzacji lub zmianie klimatu.

Ten krem świetnie sprawdza się także do pielęgnacji skóry po wakacjach, kiedy potrzebuje ona ukojenia lub jeśli zmagasz się z trądzikiem. Wówczas warto zrobić z kremu nocną maseczkę: nałóż grubszą warstwę wieczorem po oczyszczeniu twarzy i nie zmywaj. Zwiąż na noc włosy, aby nie przyklejały się do produktu, a potem daj sobie i swojej skórze dawkę tzw. beauty sleep. Rano cera będzie elastyczna, miękka i wyraźnie uspokojona.

