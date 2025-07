Choć na rynku kosmetycznym pojawiają się coraz to nowsze produkty do cery problematycznej, apteczne maści i kremy o prostym składzie nie tracą na popularności. To preparaty, który sprawdzają się zarówno przy trądziku młodzieńczym, jak i hormonalnym, a przy okazji mogą działać rozjaśniająco na skórę. Regularne stosowanie przynosi widoczne efekty już po kilku tygodniach.

Jak działa krem Acne-derm?

Acne-Derm to krem o formulacji maści. Zawiera 15% kwasu azelainowego, który wykazuje silne działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i rozjaśniające. Substancja ta naturalnie występuje w organizmach drożdży i działa wielokierunkowo, ale przede wszystkim hamuje rozwój bakterii Cutibacterium acnes (odpowiedzialnego za rozwój trądziku), zmniejsza rogowacenie mieszków włosowych oraz redukuje zaczerwienienia.

Acne-Derm to jeden z niewielu produktów przeciwtrądzikowych, który działa zarówno na aktywny trądzik, jak i ślady po nim. Dodatkowo jest tani, łatwo dostępny w drogeriach i aptekach. Mimo zawartości kwasu azelainowego nie wymaga recepty ani stosowania pod nadzorem dermatologów, ponieważ jego stężenie mieści się w granicach dozwolonych dla stosowania kwasów na twarz w domu.

To skuteczna opcja dla tych, którzy szukają prostego, ale efektywnego rozwiązania na problemy skórne. Pamiętaj jedynie o tym, że przy wrażliwej skórze może pojawić się przejściowe, krótkotrwałe podrażnienie, uczucie pieczenia lub lekkie łuszczenie skóry. Zwykle objawy te ustępują po kilku dniach regularnego stosowania.

Acne Derm to skoncentrowana formuła z kwasem azelainowym, który skutecznie walczy z przebarwieniami, fot. mat. prasowe

Jak stosować Acne-derm?

Krem można stosować przy różnych typach trądziku - zarówno przy zmianach zapalnych, jak i niezapalnych. Szczególnie polecany jest osobom z cerą tłustą, mieszaną i z tendencją do przebarwień czy blizn potrądzikowych.

Najlepiej nakładać go raz dziennie wieczorem, na oczyszczoną i suchą skórę. Początkowo możesz stosować go co drugi dzień, aby zminimalizować ewentualne podrażnienia. W czasie kuracji warto używać kremów z filtrem SPF, ponieważ kwas azelainowy może uwrażliwiać skórę na promienie UV i przyczynić się do powstania tzw. przebarwień posłonecznych.

