Maść z colostrum to hit dla osób, które cenią skuteczność i prosty skład bez zbędnych dodatków. Colostrobaza 5% zawiera je w wysokim stężeniu, dzięki czemu wspiera regenerację naskórka, zwiększa elastyczność skóry i poprawia jej koloryt. W efekcie skóra staje się wyraźnie gładsza, bardziej jędrna i promienna już po kilku dniach stosowania.

Dlaczego sięgam po Colostrobazę?

Maść bazuje na colostrum, czyli siarze bydlęcej - to naturalny składnik bogaty w białka, immunoglobuliny, witaminy i minerały. W pielęgnacji skóry działa wielowymiarowo: łagodzi stany zapalne, przyspiesza gojenie drobnych uszkodzeń i stymuluje produkcję kolagenu. To właśnie dlatego Colostrobaza 5% świetnie sprawdza się nie tylko przy zmarszczkach, ale też w pielęgnacji skóry dojrzałej, zmęczonej czy po zabiegach kosmetycznych. To w zasadzie bardziej krem niż maść, ale ze względu na swoje skoncentrowane działanie, zaliczyłabym go właśnie do tej kategorii.

Maść ta dostępna jest w aptekach stacjonarnych i internetowych. Ceny zaczynają się już od 17,99 zł za 30 g - to niewielka inwestycja w porównaniu do działania, jakie oferuje. Warto mieć ją w swojej kosmetyczce jako intensywną kurację przeciwzmarszczkową lub regenerującą.

Maść na zmarszczki Colostrobaza 5%

Jak stosować Colostrobazę 5%?

Ze względu na konsystencję i intensywne działanie, Colostrobazę najlepiej stosować mimo wszystko wieczorem, jako ostatni krok pielęgnacji twarzy. Rano skóra jest zregenerowana, wyraźnie gładsza i bardziej napięta. Przy regularnym stosowaniu zmarszczki królicze i drobne linie mimiczne stają się mniej widoczne, a twarz wygląda na wypoczętą. W przypadku cery mieszanej i tłustej lepiej jest stosować ją 2-3 razy w tygodniu, na pewno nie codziennie.

Po oczyszczeniu twarzy dokładnie ją osusz, zastosuj tonik i serum (jeśli używasz), a następnie niewielką porcję maści na twarz, szyję oraz dekolt. Delikatnie wmasuj i pozostaw resztę do wchłonięcia. Można stosować ją samodzielnie lub jako "maske" - wówczas nałóż grubszą warstwę na noc, szczególnie w miejscach z widocznymi zmarszczkami (np. w okolicy oczu, na czoło i szyję).

