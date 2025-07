Wiele pisałyśmy już o maściach, które możemy dostać w aptece, a działają na skórę lepiej niż luksusowe kremy. Np. ta maść za 5 zł to perełka na zmarszczki pod oczami. Warto jednak też zwrócić uwagę na inne produkty tego typu. Pewna polska marka ma w swoim asortymencie produkt, który zasługuje na docenienie. Ta maść nawilża i wygładza zmarszczki lepiej niż luksusowe kremy, a do tego zapewnia pożądany przez wiele kobiet efekt glow. Zobacz, co to za produkt.

Ta maść nawilża i wygładza zmarszczki lepiej niż luksusowe kremy

Choć mówi się, że to głównie witamina A jest zbawienna na zmarszczki, bo to czysty retinol, inne witaminy nie odstępują jej na krok. Ta maść kosztuje 10 zł, a jest niezawodna, ale warto dać szansę też produktom np. z witaminą E. Ten składnik to bowiem naturalna ochrona przeciwstarzeniowa.

Witamina E jest zawarta m.in. w maści swederm Hudsalva, która natłuszcza i redukuje przesuszenia skóry, a do tego ją nabłyszcza, zapewniając cudowny efekt glow. Przede wszystkim jednak zmiękcza cerę i działa przeciwzmarszczkowo. Jakie dokładnie są jej właściwości?

Maść swederm Hudsalva z witaminą E, Fot. materiały prasowe, swederm

Maść z witaminą E na zmarszczki

Maść swederm Hudsalva z witaminą E to produkt, który jest na rynku od 20 lat i niezmiennie cieszy się popularnością. To kosmetyk wegański, ale o naprawdę silnym działaniu, dzięki czemu rozprawia się nawet z najbardziej przesuszoną i zrogowaciałą skórą. Dlatego świetnie nadaje się do stóp, łokci i kolan, a stosują ją nawet medycy, mechanicy, pracownicy branży gastronomicznej oraz sportowcy, czyli osoby, które są szczególnie narażone na wysuszanie skóry.

Przede wszystkim witamina E jest polecana kobietom, które chcą cieszyć się jędrną i gładką cerą. To silny antyoksydant działający przeciwzapalnie i przeciwzmarszczkowo. Niweluje zmarszczki, zapobiega powstawaniu nowych oraz łagodzi wszelkie podrażnienia. Dodatkowo masło shea zawarte w tym produkcie zmiękcza skórę, a gliceryna i alantoina również działają łagodząco.

Maść z witaminą E marki swederm można kupić za 48 zł. Zobacz, jak ten produkt prezentuje się na skórze. Jego perłowa poświata jest zachwycająca.

Perłowa maść swederm Hudsalva z witaminą E, Fot. materiały prasowe, swederm

Tania maść to najlepsza opcja na zmarszczki

Nie ma sensu przepłacać, kupując produkty przeciwzmarszczkowe z wyższych półek, jeśli do 50 zł jesteśmy w stanie kupić różne produkty działające tak samo, a może nawet lepiej. Warto zwrócić uwagę np. na półtłustą maść przeciwzmarszczkową za 12 zł, która potrafi zdziałać cuda z naszą twarzą. To jednak nie wszystko.

Z kolei ta maść na zmarszczki za 6 zł była hitem w PRL-u. Dziś wraca w wielkim stylu i coraz więcej kobiet ma ją w swojej kosmetyczce. Na nią zatem także warto zwrócić uwagę, bo jest niezastąpiona.