Nie da się ukryć, że istnieje wiele produktów, które mają znacznie lepsze działanie na zmarszczki niż luksusowe kosmetyki. Nie trzeba zatem przepłacać, aby cieszyć się kosmetykiem doskonale nawilżającym oraz wygładzającym. Niedawno pisałam, że ta maść za 5 zł to perełka na zmarszczki pod oczami, a ta maść na zmarszczki za 6 zł była hitem w PRL-u i teraz wraca w wielkim stylu. W aptekach znajdziemy też inny produkt, który jest równie skuteczny. Ta maść na zmarszczki pod oczami jest jak żelazko - tak dobrze je prasuje. I wciąż jest tańsza niż luksusowe kosmetyki.

Najlepsze kosmetyki to te sprawdzone, które nie dość, że są naturalne, to jeszcze nie trzeba za nie przepłacać. Ta maść nawilża i wygładza zmarszczki lepiej niż luksusowe kremy i podobnie działa również ten produkt. To także maść, którą warto wziąć pod uwagę podczas codziennej pielęgnacji.

Kluczowym składnikiem tego produktu jest witamina A, czyli naturalny retinol. Brzmi znajomo? Nie ma sensu przepłacać na luksusowe kosmetyki z tym składnikiem, jeśli można znacznie taniej dostać produkt, który także go zawiera i potrafi zdziałać cuda z naszą skórą. A jest nim VitA POS maść do oczu z witaminą A.

Maść Vita Pos z witaminą A nawilża i wygładza skórę

Ten produkt dostępny jest w aptekach. Kosztuje 42,49 zł, czyli jest znacznie tańszy niż większość drogeryjnych kosmetyków na zmarszczki. Ma wysoką zawartość witaminy A, czyli składnika, który wygładza zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych.

Oprócz tego ten produkt świetnie nawilża skórę. Odżywia jej wygląd, dodając blaski i sprawiają, że prezentuje się młodo. Działa też przeciwzapalnie i przyspiesza gojenie się ran oraz niedoskonałości.

Maść na zmarszczki pod oczami VitA POS, Fot. materiały promocyjne, doz.pl

Witamina A na zmarszczki

Nie od dziś wiadomo, że witamina A to hit jeśli chodzi o kremy przeciwzmarszczkowe. Niedawno pisałam, że ta maść kosztuje 10 zł, a jest niezawodna - właśnie dlatego, że zawiera ten składnik. Niemal identycznie działa VitA POS.

Warto też zastanowić się nad innymi witaminami, które świetnie sprawdzają się w kosmetyce. Zwłaszcza że wchodzą one w skład produktów, które działają uniwersalnie. I tak np. ten leciutki SPF działa jak najlepsza maść na zmarszczki, w związku z czym łączy dwa w jednym - chroni skórę i zapewnia jej odpowiednią pielęgnację z działaniem przeciwzmarszczkowym.