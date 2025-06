Jestem fanką minimalizmu w pielęgnacji. Jeśli nie muszę używać miliona produktów do różnych części ciała, jestem zachwycona. Niedawno odkryłam taki krem, że już nic więcej nie potrzebuję do codziennej pielęgnacji. Oprócz tego od lat stosuję maść, która kosztuje tylko 7 zł, a jest bardzo wydajna i potrafi zdziałać cuda. Zobacz, o jaki produkt chodzi i do czego można go wykorzystywać.

Reklama

Ta maść kosztuje 7 zł, a działa cuda

Nie wiem, jak wy, ale ja kocham uniwersalne kosmetyki, które mogę stosować od lat i wciąż jestem nimi tak samo zachwycona jak na początku. Właśnie dlatego pozostaję wierna tej maści. Nie dość, że jest taniutka, to jeszcze potrafi nawilżyć moją skórę jak żaden inny produkt. Stosuję ją niemal do wszystkiego.

Tym kosmetykiem jest maść oliwkowa pielęgnacyjna firmy Ziaja. To niepozorny produkt w 20-ml tubce, ale wystarczy zaledwie odrobina wyciśnięta na palec i można posmarować nią duże fragmenty ciała. Ja z reguły stosuję ją do ust i paznokci, ale to nie koniec możliwości, jakie daje nam ten kosmetyk za niecałe 7 zł.

Maść oliwkowa Ziaja, Fot. archiwum prywatne

Maść oliwkową z Ziai stosuję do wszystkiego

W sklepach Ziaja tę maść można kupić za 6,81 zł. Jest to produkt przeznaczony do suchej skóry, dlatego świetnie radzi sobie w newralgicznych miejscach. Ja najbardziej lubię stosować go do ust - robię to zamiast pomadki ochronnej kilka razy dziennie, ale wystarczy nałożyć kosmetyk na wargi jedynie wieczorem, a efekty już będą widoczne.

Maść oliwkową uwielbiam nakładać także na paznokcie. Wieczorem smaruję nią dokładnie płytkę i skórki wokół niej. Wówczas stają się mięciutkie, świetnie nawilżone oraz nabłyszczone. I nie przesadzam, mówiąc, że można stosować ją do wszystkiego. Do jakich partii ciała najlepiej jej używać?

Maść oliwkowa Ziaja nawilża lepiej niż luksusowe kosmetyki

Taka maść oliwkowa doskonale rozprawi się z najbardziej przesuszoną skórą. Właśnie dlatego jej przeznaczeniem jest stosowanie m.in. do łokci, kolan i pięt. Błyskawicznie regeneruje przesuszony naskórek, a dodatkowo skutecznie natłuszcza. Zapobiega też podrażnieniom i pękaniu naskórka.

Reklama

Ten produkt można stosować niezależnie od wieku - już od 3 miesiąca życia. Maść jest uniwersalna, ale niezwykle skuteczna. Dodatkowo nadbudowuje warstwę ochronną skóry i ogranicza utratę wody, zapobiegając ponownemu wysuszeniu.