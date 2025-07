La Roche-Posay Nutritic Intense to intensywna terapia odżywczo-regenerująca, która sprawia, że nawet najbardziej wymagająca skóra staje się miękka, gładka i spokojna. W promocji kupisz go sporo taniej, a efekty jego stosowania widać już po kilku dniach.

Reklama

Ten krem to ratunek dla skóry suchej jak pergamin. Ma treściwą, ale nie tłustą konsystencję, która szybko się wchłania i pozostawia delikatny film ochronny.

La Roche-Posay Nutritic Intense: dlaczego warto?

Dzięki innowacyjnemu kompleksowi MP-lipidów oraz wodzie termalnej z La Roche-Posay, kosmetyk ten działa nie tylko powierzchniowo, ale też wspiera regenerację głębszych warstw naskórka. Znika uczucie ściągnięcia, poprawia się elastyczność, a cera wygląda po prostu zdrowiej - jak po dobrej maseczce. Kompleks ten skutecznie uzupełnia braki naturalnych ceramidów w skórze. Właśnie one odpowiadają za szczelność bariery ochronnej.

Krem dodatkowo zawiera masło shea i glicerynę, a więc składniki, które natychmiast poprawiają komfort i zatrzymują wilgoć w naskórku.

Dla posiadaczek suchej i wrażliwej skóry ważne będzie też to, że kosmetyk nie zawiera substancji zapachowych, dzięki czemu ryzyko uczuleń czy podrażnień jest znikome. Nie szczypie, nie zapycha porów, nie powoduje zaczerwienień - wręcz przeciwnie, łagodzi wszelkie stany zapalne i wspiera odbudowę mikrobiomu skóry.

Aktualnie w drogerii Super Pharm trwa promocja. Z kodem KLUB oraz po zalogowaniu się na swoje klubowe konto ten krem zamiast 117 złotych będzie kosztował cię 90,99 zł.

Ten krem ma świetny skład, apteczną jakość i przynosi realne efekty już po kilku dniach stosowania, fot. mat. prasowe

Dla kogo ten krem będzie idealny i kiedy go stosować?

To krem stworzony z myślą o pielęgnacji wymagającej, wrażliwej cery w trudnych warunkach, czyli np. w sezonie grzewczym, kiedy suche powietrze w pomieszczeniach dodatkowo pogarsza stan skóry, ale także podczas intensywnych kuracji dermatologicznych, przy atopii, łuszczycy czy po zabiegach złuszczających i laserowych.

Możesz też stosować go w trakcie domowej kuracji kwasami. Już po kilku aplikacjach można poczuć wyraźną ulgę - skóra staje się bardziej miękka, elastyczna, jakby "napiła się" od środka i wraca do równowagi. Choć krem świetnie sprawdza się jako regenerujący kosmetyk na noc, bez problemu można stosować go także na dzień. Wystarczy dać mu chwilę, by dobrze się wchłonął.

W połączeniu z lekkim kremem SPF tworzy skuteczną tarczę ochronną, która zabezpiecza skórę przed dalszym przesuszeniem, czynnikami zewnętrznymi i przedwczesnym starzeniem.

Czytaj także: