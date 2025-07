To nie jest lekki żel pod oczy, który wchłania się i w zasadzie znika już po minucie. Nacomi Rich & Comfy to bogata formuła, której działanie widać, nomen omen, gołym okiem. Dzięki zawartości bogatych składników aktywnych, krem działa jak regenerująca maść - wygładza drobne linie, koi i chroni przed przesuszeniem. To idealny element wieczornej pielęgnacji.

Reklama

Nacomi Rich & Comfy Regeneration Avocado: co w składzie?

Produkt jest gęsty jak masełko, ale jednocześnie przyjemny w użytkowaniu nawet dla posiadaczek mieszanej lub tłustej skóry. Bazą kremu są silnie odżywcze składniki: olej z awokado znany z właściwości regenerujących, witamina E o działaniu antyoksydacyjnym oraz masło shea, które zabezpiecza skórę przed utratą wody. Całość tworzy odżywczą, ale niezapychającą formułę, która dobrze współpracuje z cerą wrażliwą, suchą i dojrzałą, a co za tym idzie - świetnie dogaduje się z cienką i wrażliwą skórą wokół oczu.

To, co zdecydowanie wyróżnia ten krem, to konsystencja. Jest bardzo treściwy, ale nie powiedziałabym, że tłusty. Dobrze się rozprowadza i pozostawia na skórze delikatny, ochronny film. Nic się nie roluje, nie szczypie, nie zapycha. Rano od razu widać różnicę: skóra jest mniej opuchnięta, a drobne zmarszczki i linie mimiczne wyraźnie wygładzone. Spojrzenie wygląda na wypoczęte.

Nacomi Rich & Comfy Regeneration Avocado to jeden z lepszych wyborów w swojej półce cenowej, fot. mat. prasowe

Jak i kiedy stosować ten krem pod oczy?

Najlepsze efekty daje regularne stosowanie kremu na noc. Po dokładnym demakijażu i tonizacji skóry wystarczy wklepać odrobinę kremu w okolicę pod oczami i opcjonalnie na łuk brwiowy. Dobrze sprawdza się także jako baza pod płatki hydrożelowe, bo zdecydowanie potęguje ich działanie.

Ten krem szczególnie polubią osoby z cienką, przesuszoną skórą pod oczami, a także te, które zaczynają dostrzegać pierwsze oznaki starzenia. Działa łagodząco, regenerująco i wspiera naturalną barierę ochronną skóry. To świetna opcja dla tych, którzy nie chcą wydawać fortuny, ale zależy im na zauważalnych efektach. W cenie regularnej krem kosztuje ok. 40 złotych, ale często można złapać go w bardzo atrakcyjnych promocjach.

